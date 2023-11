"Voller Erfolg": Polizei gelingt Schlag gegen Automatensprenger Stand: 16.11.2023 15:01 Uhr Bei einer Großrazzia hat die Polizei Osnabrück gemeinsam mit niederländischen Behörden mehrere Verdächtige von Automatensprengungen festgenommen. Der Polizeipräsident spricht von einem "vollen Erfolg".

von Göran Theo Ladewig

"Gestern und heute sind gute Tage gegen die kriminellen Machenschaften der Geldautomatensprenger-Szene", sagte der Präsident der Polizei Osnabrück, Michael Maßmann, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Durchsuchungen der Einsatzkräfte von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden sei ein "voller Erfolg" gewesen. Auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich erfreut über die Ermittlungen. Mutmaßliche Täter seien oft "skrupellos" und würden "schwerwiegende Unfälle in Kauf" nehmen. Entsprechend wichtig sei ein hartes Vorgehen des Rechtsstaates, so Behrens. Die Innenministerin appellierte zudem an die Bankenwirtschaft, das Sicherheitsniveau von Geldautomaten in deutschen Filialen zu heben, um die Bekämpfung von Geldautomatensprengungen voranzutreiben.

Wahlmann spricht von "hochgefährlichem Phänomen"

Auch Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) lobte den Schlag gegen die Geldautomatensprenger als "Musterbeispiel internationaler Zusammenarbeit". Die Juristin nannte das Vorgehen der mutmaßlichen Täterinnen und Täter mit Festsprengsätzen ein "hochgefährliches Phänomen", bei dem auch die Bevölkerung in Gefahr gebracht werde.

Gesprengte Geldautomaten: Anstoß der Ermittlungen wohl in Osnabrück

Die meisten der gesprengten Geldautomaten befinden sich der Polizei zufolge in Nordrhein-Westfalen. Deshalb lagen die durchsuchten Gebäude der Großrazzia auch ausschließlich dort und in den Niederlanden. Die Banden stammen demnach zumeist aus Utrecht oder Amsterdam. Nach Informationen von NDR Niedersachsen waren die Ermittlungen aber in Osnabrück ins Rollen gekommen: Im Stadtteil Hellern war im August 2021 ein Automat gesprengt worden. Diese Tat steht offenbar im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Federführend waren Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Bereits die dritte Großrazzia gegen Automatensprenger

Die Osnabrücker Behörden hatten bereits im Sommer 2022 und im Herbst 2021 Durchsuchungen gegen die Sprengerszene geleitet. Dabei hatten sie in den Niederlanden unter anderem eine Art Trainingslager zum Sprengen von Geldautomaten gefunden. Innenministerin Behrens sieht nach eigenen Angaben die Ermittlungsarbeit als Grund dafür, dass die Fallzahlen zurückgehen. Wurden in diesem Jahr bis Mitte November 33 Geldautomaten gesprengt, waren es nach Zahlen des Landeskriminalamts im Vorjahr noch 57.

