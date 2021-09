Volle Becken - aber nicht alle bekommen das "Seepferdchen" Stand: 01.09.2021 16:30 Uhr Die Zahl der Nichtschwimmer unter Kindern steigt und steigt und die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft, da viele Kurse ausgefallen sind.

Viele Schwimmbäder haben deshalb in diesem Sommer zusätzliche Kurse angeboten. Die Sommerferien sind zu Ende, Zeit für eine kleine Bilanz: Nach Informationen von NDR Niedersachsen sind etwa in Hameln die zusätzlichen Schwimmkurse innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht gewesen. Allein im Südbad waren laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) täglich bis zu 200 Kinder im Wasser.

1.000 Kinder in den Becken von Diepholz und Osnabrück

Auch die Bäder der Stadtwerke Diepholz haben ihr Angebot aufgestockt: Mehr als 1.000 Kinder haben laut eines Sprechers hier an den Zusatzkursen teilgenommen. Fast genauso viele waren es in den Schwimmbädern der Stadtwerke Osnabrück. Ein Schnellkurs dauerte zehn Tage - laut Schwimmlehrerin Ina Knappmeier sei allerdings nur jedes vierte Kind mit einem "Seepferdchen" auf der Badehose nach Hause gegangen. Bei den üblichen Kursen mit mehr Zeit seien es dagegen etwa 80 Prozent.

Nach dem Kurs sind die Eltern gefragt

Ein Intensivkurs sei nur ein Anfang, sagte Robert Otten vom DLRG-Bezirksverband Emsland. Eltern müssten mit ihren Kindern weiterhin schwimmen üben. Außerdem biete die DLRG im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zusätzliche Aufbaukurse. Die Wartelisten für Schwimmkurse seien in diesem Sommer noch längst nicht abgearbeitet. Die Kapazitäten seien begrenzt, so viele Schwimmlehrer gebe es gar nicht, so Bezirksvorstand Otten. Wegen der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Monaten viele Schwimmkurse ausgefallen.

Weitere Informationen Zu viele Nichtschwimmer: "Eine dramatische Entwicklung" Der DLRG zufolge können Kinder oft nicht oder nur unsicher schwimmen. Corona erschwere die Chance auf Schwimmunterricht. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 01.09.2021 | 17:00 Uhr