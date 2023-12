Stand: 05.12.2023 19:27 Uhr Volkswagen will Belegschaft über Sparmaßnahmen informieren

Volkswagen will am Mittwoch in Wolfsburg die Belegschaft über das geplante Sparprogramm der Kernmarke für die kommenden drei Jahre informieren. Rund zehn Milliarden Euro sollen so laut VW-Markenchef Thomas Schäfer eingespart werden. Bereits im November wurde bekannt, dass im Zuge des "Effizienzprogramms" Tausende Stellen eingekürzt werden sollen, um Kosten zu sparen - etwa durch Altersteilzeit. Kurzfristig entlassen kann VW Mitarbeitende nicht, für die derzeitige Belegschaft gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Der Autobauer plant jedoch, vorerst keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Grund für den Sparkurs ist die magere Umsatzrendite der Kernmarke von aktuell 3,5 Prozent. Konkurrenzunternehmen wie Tesla oder E-Auto-Bauer aus China produzieren deutlich billiger und haben dadurch mehr Spielraum, um beispielsweise in Zukunftsfelder wie autonomes Fahren zu investieren. Schäfer will die Umsatzrendite von Volkswagen daher auf 6,5 Prozent steigern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weitere Informationen VW-Geschäftszahlen: Konzern ringt mit Sparprogramm Volkswagen hat zwar einen deutlichen Gewinn im dritten Quartal erwirtschaftet, aber die Zahlen sind trügerisch. (26.10.2023) mehr Volkswagen stimmt Belegschaft auf Stellenabbau ein Zehn Milliarden Euro will der Wolfsburger Autobauer bis 2024 einsparen. Der Betriebsrat pocht auf die Job-Garantie bis 2029. (27.11.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW