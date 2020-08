Stand: 10.08.2020 10:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vier Menschen sterben bei Badeunfällen

Angesichts von Temperaturen über 30 Grad haben viele Niedersachsen das Wochenende am Wasser verbracht. In den Landkreisen Vechta, Helmstedt, Emsland und der Region Hannover sind dabei beim Baden vier Menschen in Seen ertrunken, ein Junge konnte reanimiert werden. Sein Zustand war zunächst kritisch.

Mann stirbt bei Badeunfall im Heidesee 10.08.2020 10:00 Uhr Am Sonntag ist ein Mann bei einem Badeunfall im Heidesee bei Holdorf (Landkreis Vechta) gestorben. Taucher fanden den 49-Jährigen, nachdem er als vermisst gemeldet worden war.







49-Jähriger ertrinkt in Heidesee in Holdorf

In Holdorf bei Vechta bargen Einsatzkräfte am Sonntagabend den Leichnam eines 49-Jährigen aus dem Heidesee. Feuerwehr und Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten zuvor mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten gesucht. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

Junger Mann geht beim Baden in Velpke unter

In Velpke bei Helmstedt starb am Sonntagnachmittag beim Baden im ehemaligen Steinbruch "Körnerbruch" ein 21 Jahre alter Mann. Aus bislang unbekannten Gründen sei er in Not geraten und untergegangen, teilte die Polizei mit. Rettungsversuche von Badegästen seien erfolglos geblieben. Der junge Mann wurde noch lebend von Tauchern der Berufsfeuerwehr Wolfsburg aus dem Wasser geholt, starb aber am frühen Abend im Krankenhaus.

Segler findet 68-Jährige auf Haselünner See

Auf dem Haselünner See im Emsland entdeckte ein Segler am Sonntag eine Frau, die leblos auf dem Wasser trieb. Die alarmierte DLRG barg die 68-Jährige aus dem Wasser, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Badeunfall. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Freund meldet 49-Jährigen in Irenensee als vermisst

Am Sonntag wurde zudem die Leiche eines 49 Jahre alten Mannes im Irenensee in Uetze (Region Hannover) gefunden. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es auch hier nicht, die Polizei gehe von einem Unglücksfall aus, hieß es. Seit Samstagabend hatten die Beamten nach dem Mann gesucht, nachdem ein Freund ihn als vermisst gemeldet hatte.

Vierjähriger nach Badeunfall auf Intensivstation

Nach einem weiteren Badeunfall in Emstek im Landkreis Cloppenburg wird ein vierjähriger Junge auf der Intensivstation behandelt. Badende hatten am Sonnabend gesehen, dass das Kind leblos auf dem Halener Badesee trieb. Ersthelfer holten den Jungen an Land. Zwei zufällig anwesende Ärztinnen begannen, das Kind wiederzubeleben, bis der Notarzt eintraf. Ein Hubschrauber brachte den Jungen in eine Kinderklinik.

