Vielerorts in Niedersachsen öffnen heute die Museen Stand: 09.03.2021 09:39 Uhr Mit Anmeldung und medizinischer Maske ist in vielen Orten des Landes wieder ein Museumsbesuch möglich. In Regionen mit zu hoher Sieben-Tages-Inzidenz bleiben die Kultureinrichtungen geschlossen.

In Oldenburg können das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, das Landesmuseum Natur und Mensch sowie das Horst-Janssen-Museum wieder Gäste empfangen. Auch das Küstenmuseum Wilhelmshaven sowie das Kreismuseum Syke (Landkreis Diepholz) öffnen ihre Türen. Dort ist der Gesseler Goldhort im Original zu sehen. Das Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude (Landkreis Verden) hat bereits seit Montag geöffnet - auch ohne Voranmeldung. Im Landkreis Leer und in Emden bleiben die Museen vorerst zu, weil die Sieben-Tage-Inzidenz noch zu hoch ist.

Videos 2 Min Wolfsburg: Zungenkunst-Ausstellung von Benjamin Houlihan Sie ist der Auftakt zur Ausstellung "In aller Munde - von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman" im Kunstmuseum Wolfsburg. 2 Min

Kunstmuseum Wolfsburg offen, Braunschweiger Museum später

In Wolfsburg können sich Interessierte im Kunstmuseum für die aktuelle Ausstellung "In aller Munde" anmelden. Das Naturhistorische Museum in Braunschweig will nach eigenen Angaben erst einmal Termine am Telefon vergeben und am 19. März öffnen.

Bomann-Museum Celle öffnet, Residenzmuseum wird umgebaut

Im Kunstmuseum und im Bomann-Museum in Celle müssen sich Gäste vor einem Besuch telefonisch anmelden, sagte eine Sprecherin. Außerdem wird der Museumsbesuch zeitlich auf 90 Minuten beschränkt. Im Residenzmuseum im Celler Schloss wird dagegen gebaut, deshalb bleibt es vorerst geschlossen. Die Museen in der Landeshauptstadt Hannover bleiben angesichts der zu hohen Inzidenz vorerst geschlossen.

