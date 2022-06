Viele Tagesgäste an der Küste - bis zu 34 Grad im Norden Stand: 18.06.2022 13:30 Uhr Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und der Start der Kieler Woche haben am Sonnabend zahlreiche Menschen in den Norden gelockt. Vor allem die Bahn meldete volle Züge in Richtung Küsten.

Das Neun-Euro-Ticket sei beliebt und mehr Menschen seien mit Bus und Bahn unterwegs, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Besonders die Regionalbahnen in die touristischen Regionen seien hoch ausgelastet. Teilweise setzte die Deutsche Bahn Busse zur Entlastung ein.

Heiß im Süden und Osten, frisch an der Nordsee

Für heute hatten die Meteorologen vom ARD-Wetterkompetenzzentrum für das südliche Niedersachsen und Teile Mecklenburg-Vorpommerns Hitze vorausgesagt. Rund um Göttingen können die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 34 Grad steigen. Auch an der Mecklenburgischen Seenplatte sind Spitzentemperaturen bis 33 Grad möglich. Aber: "Wir werden große Temperaturunterschiede sehen", hatte ARD-Meteorologe Frank Böttcher bereits am Freitag angekündigt. An den Küsten bleibe es nämlich deutlich kühler. An der Nordseeküste, etwa auf Sylt, dürften die Temperaturen "eher an einen März-Sommer erinnern", sagte Böttcher. Aktuell liegen die Höchstwerte in Nordfriesland bei rund 21 Grad. Sonniger ist es an der Ostsee, wo es auf den Inseln und an der Küste rund 22 Grad warm ist, im Landesinneren kann die Temperatur auf bis zu 29 Grad steigen.

Mildes Sommerwetter beim Hurricane

Für Festivalfreunde geht der Wetterblick vor allem in den Landkreis Rotenburg. Nach zwei Jahren Corona-Pause startete am Freitag das Hurricane-Festival in Scheeßel. Die täglich bis zu 78.000 Besucherinnen und Besucher können sich am Sonnabend auf Temperaturen um die 25 Grad einstellen.

Sonnabend noch vielerorts sonnig

Das im Moment noch wetterbestimmende Hoch zieht Richtung Osten und bringt Hitze aus Spanien in den Süden Niedersachsens mit. In Südspanien wurden bereits 43 Grad gemessen. Hier ächzen die Menschen unter der frühesten Hitzewelle auf der Iberischen Halbinsel seit 40 Jahren.

Sonntag Umschwung mit Unwettergefahr

Erst in der Nacht zu Sonntag gerät der Norden unter Tiefdruck-Einfluss. An manchen Orten gibt es Sonntag dann Gewitter mit Unwetterpotenzial. "Etwas platt formuliert: Auf die Hitze folgen Blitze", fasst Frederik Raff aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum zusammen. "Es wird vor allen Dingen am Sonntag deutlich kälter. Da besteht auch Unwettergefahr", ergänzte Meteorologe Böttcher. Vor allem in Niedersachsen sollen die Temperaturen deutlich fallen. Wer das Hurricane-Festival regelmäßig besucht, ist allerdings an Sturm, Regen und Matsch gewöhnt. Schlammschlachten gehören fast schon traditionell zum Hurricane-Erlebnis in Scheeßel dazu.

