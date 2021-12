Viele Kommunen in Niedersachsen wollen Abgaben erhöhen Stand: 07.12.2021 09:40 Uhr Viele Kommunen in Niedersachsen gehen laut einer Umfrage davon aus, dass die Finanzen knapper werden. Um darauf zu reagieren, wollen sie Steuern anheben, Gebühren erhöhen oder Leistungen reduzieren.

Wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Beraterfirma Ernst & Young hervorgeht, wollen etwa ein Drittel (29 Prozent) der befragten Städte und Gemeinden in Niedersachsen ab einer Größe von 20.000 Einwohnenden die Gewerbesteuer anheben. 27 Prozent planen eine Anhebung der Grundsteuer. In 31 Prozent der Kommunen soll die Müllentsorgung teurer werden. Jede fünfte Kommune (20 Prozent) plant auch, kommunale Leistungen zu reduzieren - etwa Bibliotheken und andere kulturelle Einrichtungen zu schließen oder beim Betrieb von Hallenbädern zu kürzen.

Jede zweite befragte Kommune rechnet mit steigenden Schulden

Für dieses Jahr gehen nur 16 Prozent der befragten Kommunen von einem Haushaltsüberschuss aus, dagegen erwarten 60 Prozent ein Defizit. In den kommenden drei Jahren rechnen knapp die Hälfte der Kommunen (47 Prozent), die sich an der Befragung beteiligt hatten, mit steigenden Schulden. Auf gleich bleibende oder sogar sinkende Schulden setzen lediglich 20 beziehungsweise 33 Prozent der Städte und Gemeinden. An der Befragung nahmen in Niedersachsen 45 Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnenden teil.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2021 | 08:00 Uhr