Viele Durchsuchungen im Raum Hannover - Vier Männer in U-Haft Stand: 07.04.2022 18:46 Uhr Nach monatelangen Ermittlungen rund um Drogen, Geldwäsche und Menschenhandel hat die Polizei am Donnerstag 29 Objekte in und um Hannover durchsucht.

Vier Beschuldigte im Alter von 26, 28, 31 und 34 Jahren kamen in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei Hannover mit. Insgesamt seien am Mittwoch 73 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse für 25 Verdächtige in Hannover, Garbsen, Seelze, Langenhagen, Sehnde, Neustadt am Rübenberge und Peine vollstreckt worden. Den Angehörigen einer Großfamilie wird eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen, unter anderem Geldwäsche und Menschenhandel. Geld, Schmuck, Uhren und Luxusautos im Wert von 1,2 Millionen Euro wurden beschlagnahmt.

Encrochat brachte die Ermittler auf die Spur

Seit dem vergangenen Jahr wird den Angaben zufolge gegen die Hauptverdächtigen ermittelt. Hintergrund sind demnach Auswertungen des Kommunikationsanbieters Encrochat, der die Kommunikation besonders verschlüsselt - es ging hier um den Vorwurf des Handels mit Kokain in zweistelligem und Marihuana in dreistelligem Kilogrammbereich, der sich gegen die vier Hauptbeschuldigten richtet. Mindestens einer von ihnen war im Besitz einer scharfen Schusswaffe, die sichergestellt wurde. In Seelze fanden die Beamten 50 Schuss scharfe Munition.

Rund 95.000 Euro Bargeld beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten auch Drogen. Diese wurden sichergestellt. Beschlagnahmt wurden unter anderem fünf hochwertige Fahrzeuge, rund 95.000 Euro Bargeld, Goldschmuck im Wert von 84.000 Euro sowie mehrere Luxusuhren, außerdem diverse Konten und Aufzeichnungen, Mobiltelefone und elektronische Datenträger. Die Ermittlungen dauern an.

Ministerin Havliza sieht sich bestätigt

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza sprach von einem entschlossenen Vorgehen gegen Clan-Kriminalität. "Die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung krimineller Clan-Strukturen im Jahr 2020 erweist sich als richtiger und überfälliger Schritt", teilte die CDU-Politikerin mit. Spezial- und Hintergrundwissen seien "für eine effektive Strafverfolgung in diesem Bereich von besonders großer Bedeutung."

