Viel Sonne am Wochenende: Im Harz wird kontrolliert Stand: 13.02.2021 09:30 Uhr Niedersachsen zeigt sich dieses Wochenende winterlich schön. Das lockt schon heute viele vor die Tür. Deshalb wird im Harz wieder kontrolliert, Besuche sind nur eingeschränkt möglich.

Die Temperaturen liegen heute bei höchstens minus 1 Grad im Land. Wegen der Corona-Pandemie und mancherorts zu viel Schnee, gerade im Harz, wird das große Winter-Vergnügen allerdings getrübt. So hat die Stadt Goslar angekündigt, die Zufahrten zum Ortsteil Hahnenklee zu sperren. Wegen der Schneemassen seien die Parkplätze entlang der Straßen nicht befahrbar. Nur Anwohner dürfen in den Ort. Außerdem seien alle Kräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Polizei anderweitig im Einsatz, heißt es. Sie könnten daher nicht kontrollieren, ob in Hahnenklee die Corona-Regeln eingehalten werden. Auch im Oberharz müssen sich Besucher auf Kontrollen von Polizei und Ordnungskräften einstellen. Nach Angaben des Landkreises Goslar werden die Behörden erneut mit einem Großaufgebot vor Ort sein.

Zugefrorene Seen und Teiche noch nicht betreten

Die anhaltenden Minusgrade führen laut Meteorologe Frank Böttcher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu, dass Seen und Teiche zufrieren. Er warnte aber ausdrücklich, diese schon zu betreten. Eine Eisdicke von zwölf bis 15 Zentimetern sei nötig, damit sie sicher trage. Es brauche zehn bis 15 Nächte mit Minusgraden, um das zu erreichen. Vorher sei das Betreten von Eisflächen lebensgefährlich, mahnte der Meteorologe.

Maschsee in Hannover wird nicht freigegeben

In Hannover braucht es mindestens eine 13 Zentimeter dicke Eisdecke auf dem Maschsee, damit der See freigegeben wird. Wegen der Schneeschicht könne die gerade nicht gemessen werden, teilte die Stadt mit. Selbst wenn das Eis dick genug ist, sei von einer Freigabe wegen der geltenden Hygieneregeln nicht auszugehen.

Kontrolle an Binnenseen

Die Behörden rechnen am Wochenende auch am Zwischenahner Meer (Landkreis Ammerland) mit vielen Besuchern. Auch dort könnten viele von ihnen beim Blick vom Ufer einen falschen Eindruck von der Eisdicke bekommen, fürchtet die Wasserschutzpolizei, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Denn der Binnensee sei keineswegs komplett zugefroren. Auch rund um das Steinhuder Meer nördlich von Hannover erwartet die Feuerwehr einen Ansturm von Ausflüglern. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich nach Angaben eines Sprechers leichtsinnige Menschen mit Schlittschuhen und Schlitten auf die Eisfläche begeben.

Vorsicht im Wald

Wegen der extremen Wetterbedingungen warnen die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung derzeit vor Waldspaziergängen. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, in denen nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Unter den Witterungsbedingungen leiden derzeit vor allem die Menschen ohne Dach über dem Kopf. In Hannover und Oldenburg ist die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt können Obdachlose laut dem Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft nutzen. Das Angebot solle vorerst die ganze Woche gelten.

Schwache Rehe, flinke Luchse

Auch den Tieren im Wald - vor allem im Harz - machen die Schneemassen zu schaffen. Rehe und Rotwild hätten es ganz schwer, heißt es vom Nationalpark Harz. Sie steckten bis zum Bauch im Schnee und kämen nur langsam voran. Vor allem den Rehen fiele es nun auch schwer, Futter zu finden. Die Luchse im Harz kommen dagegen besser mit dem Wetter zurecht. Mit ihren im Verhältnis zum Körper sehr großen Pfoten könnten sich die Raubkatzen gut und schnell im Schnee bewegen - und die geschwächten Rehe seien zudem einfache Beute.

