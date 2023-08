Viel Regen: Pegelstände in Niedersachsen teils auf hohem Niveau Stand: 03.08.2023 20:53 Uhr Nach einer Zeit der Trockenheit und Hitze bestimmt nun Regen das Wetter in diesem Sommer - auch in Niedersachsen. Einige Pegelstände haben die erste oder zweite Meldestufe überschritten.

In diesen Bereichen könne es zu "kleinerem bis mittlerem Hochwasser" kommen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Dabei könnten Land- und forstwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden. Oberhalb der Schwelle von Meldestufe eins befinden sich demnach zurzeit die Pegel Holzkamp (Delme), Thansen (Luhe) und Schwinge (Schwinge). Am Pegel Deelbrügge an der Lune sei es bereits zur Überschreitung der Meldestufe zwei gekommen.

Videos 1 Min Millionenschäden durch Starkregen in Niedersachsen (27.07.2023) Besonders häufig betroffen waren in den vergangenen Jahrzehnten Hausbesitzer im Landkreis Goslar. 1 Min

Bei Starkregen könnten Keller volllaufen

Wohngebiete seien von diesen Warnmeldungen nicht betroffen, so Carsten Lippe, Sprecher des NLWKN gegenüber NDR Niedersachsen. Trotzdem sei es nicht ausgeschlossen, dass bei einem regionalen Starkregenereignis ein Keller volllaufen könne, wenn Wassermengen in einer Straße nicht schnell genug aufgenommen werden können. Versiegelte Flächen würden das Risiko dafür erhöhen.

Wasserstände bleiben auf erhöhtem Niveau

Die Wasserstände sind laut NLWKN zurzeit stagnierend. Aufgrund der Niederschlagsprognosen in Verbindung mit der aktuellen Bodenfeuchte würden die Pegelwasserstände, für die bereits Meldestufen gelten, auch in den kommenden Tagen auf erhöhtem Niveau bleiben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser