Verunglückter Bergsteiger: Suche per Hubschrauber läuft Stand: 21.09.2022 16:40 Uhr In den Berchtesgadener Alpen suchen Einsatzkräfte wieder per Hubschrauber nach dem vermissten 24-Jährigen aus Niedersachsen. Die Hoffnung, dass er lebend gefunden wird, schwindet.

Laut Bergwacht hatte sich das Wetter so weit gebessert, dass am Mittwochvormittag ein Hubschrauber mit mehreren Bergrettern zum Hochkalter aufsteigen konnte. Nach Angaben eines Sprechers kommt zudem eine Recco-Boje zum Einsatz, die Halbleiter in elektronischen Geräten orten kann, auch wenn deren Akku leer ist. Nach Informationen der Einsatzkräfte hat der 24-Jährige neben seinem Handy auch einen Laptop dabei. Einmal hat das Ortungsgerät am Mittwoch im tiefen Schnee bereits ein Signal empfangen. Das kam allerdings nur von einem Wetterballon. Wenigstens wisse man jetzt, dass das System funktioniert, sagte der Sprecher.

Suchtrupps am Gipfel unterwegs

Nach wie vor sind die Bedingungen vor Ort widrig. Es sei noch einmal Schnee gefallen, so die Bergwacht, inzwischen sei die Schneedecke rund anderthalb Meter hoch, es gebe keinen gesicherten Untergrund. Dennoch sollten am Gipfelgrat mehrere Suchgruppen ausgesetzt werden. "Sie werden zusammengestellt aus der Bergwacht Ramsau und den Bergführerstaffeln der Polizei und suchen vor Ort nochmal direkt an den Stellen, wo wir den Vermissten vermuten." Der 24-Jährige hatte den Rettern gesagt, dass er sich rund 200 Metern unter dem Gipfel befinde. Das sei "absolutes alpines Absturzgelände", sagte der Bergwacht-Sprecher.

Handschuhe beim Sturz verloren

Die Einsatzkräfte haben inzwischen wenig Hoffnung, dass sie den Vermissten noch lebend finden. "Die Überlebenschancen nach zweieinhalb Tagen bei minus 15 Grad am Berg, dem Wind ausgesetzt, sind sehr gering", erklärte der Sprecher. Nach dem, was man wisse, sei der junge Mann zwar ordentlich ausgerüstet gewesen, habe aber beim Sturz seine Handschuhe verloren. Das sei schlecht, weil man in einem solchen Fall schneller auskühle.

Vermisster kommt laut Polizei aus Hannover

Der 24-Jährige war am Sonnabend trotz Schneefalls in Ramsau bei Berchtesgaden zu einer hochalpinen Tour aufgebrochen. Nach übereinstimmenden Medienberichten bestätigte die Polizei vor Ort, dass der Vermisste aus Hannover kommt. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, war er mit dem Zug angereist und allein unterwegs. In etwa 2.400 Metern Höhe rutschte er offenbar ab und kam bei eiskaltem Wind und Schneesturm nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und gab dabei laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) zunächst an, dass er sich beide Arme gebrochen habe und am Kopf verletzt sei. In einem späteren Telefonat habe er gesagt, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei, so ein BRK-Sprecher. Danach riss der Telefonkontakt ab.

Schnee und Wind machen Suche noch schwieriger

Von Beginn an war die Suche nach dem jungen Mann durch schlechtes Wetter erschwert worden. Seit Sonnabend sei jede Menge Neuschnee gefallen, der könne sich in den Rinnen auf bis zu drei Meter Höhe sammeln, so dass diese schlecht einsehbar seien, sagte der BRK-Sprecher. Am Dienstag hatten die Einsatzkräfte gar nicht am Berg nach dem 24-Jährigen suchen können - der anhaltende Schneefall im Zusammenspiel mit starkem Wind, Lawinengefahr und dem gefährlichen Gelände hatten einen Start des Hubschraubers und eine Suche am Gipfel unmöglich gemacht. Am Montag hatten die Einsatzkräfte bis zum Sonnenuntergang das Gelände vom Hubschrauber aus mit Ferngläsern nach dem Vermissten abgesucht, aber keine Spur von ihm entdeckt.

