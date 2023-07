Versuchter Mord mit Rattengift? Berufsmusiker vor Gericht Stand: 10.07.2023 09:09 Uhr Ein Musiker aus Schleswig-Holstein muss sich ab heute wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Er soll seine Mutter und zwei Orchester-Kollegen vergiftet haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 62-jährigen Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters vor, im vergangenen September in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93-jährigen Mutter gemischt zu haben. Einige Tage später soll er zudem einem Mann und einer Frau aus seinem Orchester auf einer Konzertreise einen Knoblauchdip mit dem Gift gegeben haben. Die Opfer erlitten laut Anklage Blutgerinnungsstörungen, an denen sie hätten sterben können.

Motiv des Angeklagten ist unklar

Das Motiv des Beschuldigten ist noch unklar. Der Angeklagte selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt. Mitte September könnte das Urteil fallen.

