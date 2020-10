Verstärkte Corona-Kontrollen in Niedersachsen am Wochenende Stand: 24.10.2020 10:02 Uhr Polizei und Ordnungsämter in Niedersachsen haben angekündigt, am Wochenende verstärkt die Einhaltung der Corona-Auflagen zu kontrollieren. In einigen Regionen gelten seit Kurzem strengere Regeln.

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) habe erklärt, die Stadt werde vor allem die Kontrollen in der Gastronomie verschärfen. Vom Corona-Krisenstab des Landkreises Holzminden hieß es demnach, dass auch dort gegen Gastronomen und Händler durchgegriffen werde, die die Corona-Vorschriften missachteten. "Es liegt in unserem Ermessensspielraum, denjenigen, die sich um die Regeln nicht kehren, auch mit empfindlichen Strafen und Einschränkungen zu begegnen", sagte Holzmindens Landrat Michael Schünemann (parteilos). Auch in Braunschweig wolle die Polizei die Einhaltung intensiv überprüfen.

Grenzwert in 14 Kreisen und Städten überschritten

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes mit Stand von Freitag haben in Niedersachsen 14 von 45 Kreisen und kreisfreien Städten die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Dies betrifft die Landkreise Cloppenburg, Diepholz, Emsland, Grafschaft Bentheim, Hildesheim, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Schaumburg, Vechta und Verden sowie die kreisfreien Städte Osnabrück und Delmenhorst. Die Region Hannover hat den Wert am Sonnabend ebenfalls überschritten.

