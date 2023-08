Verregneter Sommer? Die Landesforsten freuen sich Stand: 09.08.2023 11:55 Uhr Der verregnete Sommer schlägt manchen Menschen aufs Gemüt. Der Natur in Niedersachsen und besonders dem Baumbestand kommt das Wetter jedoch entgegen - nicht nur in Bezug auf das Waldbrandrisiko.

Von den niedrigen Temperaturen und dem vielen Regen profitieren etwa die Fichten im Harz in ihrem Überlebenskampf gegen Borkenkäfer. Die Aktivität der Schädlingskäfer sei dadurch zuletzt gedämpft worden, sagte ein Sprecher der Landesforsten. "Ab gut 16 Grad fangen die Käfer an aktiv zu werden", erklärte er. Jeder Tropfen Wasser komme den Fichten zudem zu Gute. Dadurch wird den Angaben zufolge die Produktion von Harz angeregt, das ein natürliches Abwehrmittel gegen die Käfer ist.

VIDEO: Harz - Kleine Käfer und große Maschinen (08.07.2023) (29 Min)

Nur eine Verschnaufpause für betroffene Bäume

Zu Beginn des Sommers hatten Fachleute noch vor einer großen Borkenkäferwelle gewarnt. Für bereits betroffene Bäume handelt es sich allerdings wohl allenfalls um eine Verschnaufpause. Sobald die Temperaturen wieder steigen, entwickelten sich die unter der Rinde der Fichte eingenisteten Insekten-Larven sich weiter und flögen aus, hieß es. "Die Situation im Harz ist und bleibt kritisch und angespannt", sagte der Sprecher.

AUDIO: Wetterexperte: Wie gut ist der Dauerregen für den Grundwasserspiegel? (6 Min) Wetterexperte: Wie gut ist der Dauerregen für den Grundwasserspiegel? (6 Min)

Junge Bestände profitieren vom Regen

Vom Wetter profitieren laut Landesforsten zudem zahlreiche neu angepflanzte Bäumen in den niedersächsischen Wäldern. Sie seien grün und litten momentan nicht unter Trockenstress, so der Sprecher. Etwa 5,5 Millionen Setzlinge hatten die Försterinnen und Förster bis Ende April im Harz, Solling, Deister und anderen niedersächsischen Wäldern gepflanzt. Von denen seien einige wenige im Frühjahr zwar vertrocknet, weil der Regen fehlte. Nun könnten die Pflanzen, die angewachsen sind, aber ihre Wasserspeicher auffüllen und gestärkt in den Winter gehen, bevor sie dann im kommenden Jahr wieder austreiben.

