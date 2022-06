Vermisster Joe aus Oldenburg nach acht Tagen lebend gefunden Stand: 25.06.2022 09:27 Uhr Joe aus Oldenburg ist lebend in Oldenburg gefunden worden. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen via Twitter mit.

Der achtjährige, geistig behinderte Junge sei am Samstagmorgen in einem Gulli in Oldenburg gefunden worden, hieß es. Er werde in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Joe war seit acht Tagen verschwunden. Die Polizei hatte zwischenzeitlich einen Hinweis bekommen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte, und hatte zusätzlich zu den Suchtrupps eine Mordkommission eingerichtet. Viele Freiwillige hatten sich an der Suche nach dem Kind beteiligt.

