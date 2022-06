Vermisster Joe: Polizei Oldenburg richtet Mordkommission ein Stand: 23.06.2022 15:57 Uhr Fast eine Woche nach dem Verschwinden eines Achtjährigen aus Oldenburg hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Es gebe Hinweise, dass Joe Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Die Annahme der vergangenen Tage, dass sich das Kind bewusst verstecken könnte, sei zunehmend unwahrscheinlich, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Ermittelt werde gegen Unbekannt. Aufgrund einer Zeugenaussage bestehe der Verdacht, dass der Achtjährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Die Einrichtung einer Mordkommission eröffne den Behörden weitere ermittlungstaktische Möglichkeiten wie zum Beispiel die Sicherung von Daten, die ansonsten verloren wären, so der Sprecher. Ein Unglück sei aber ebenfalls nicht auszuschließen. Seit Freitagabend gilt der geistig behinderte Junge als vermisst. Nach Joe wird auch mit Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern gesucht. Die Polizei arbeite also zweigleisig, hieß es von der Polizei: "Neben dem Vermisstenfall wurde auch ein Unglücksfall oder ein Gewaltverbrechen zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen."

Vermisster Joe aus Oldenburg: Freiwillige helfen bei Suche

Unterstützt werden die Einsatzkräfte von der Bevölkerung. Trotz einer Vielzahl von Hinweisen, privat organisierten Suchtrupps und freiwilligen Helferinnen und Helfern konnte der Achtjährige bislang noch nicht gefunden werden. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gegend gebeten, Suchaufrufe zu teilen und in ihnen bekannten Verstecken nachzusehen. Die Beamten setzen außerdem auf Lautsprecherdurchsagen. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.06.2022 | 15:00 Uhr