Vermisste vom Würmsee: Prozessauftakt gegen 54-Jährigen Stand: 01.05.2023 12:59 Uhr Sieben Monate nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus Burgwedel (Region Hannover) beginnt am Dienstag der Mordprozess gegen einen Mann aus Warburg in Ostwestfalen. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

Dem Angeklagten 54-jährigen aus Warburg im Landkreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) wird laut dem Landgericht Hannover heimtückischer Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs vorgeworfen. Demnach soll er die allein lebenden 56-Jährige am 10. September vergangenen Jahres in ihrem abgelegenen Holzhaus im Schlaf überfallen und in ihrem Bett erstochen haben. Anschließend soll er die Leiche mit dem Auto der Getöteten an einen bis heute unbekannten Ort gebracht haben.

VIDEO: Vermisste aus Burgwedel: Tatverdächtiger gefasst (26.10.2022) (1 Min)

Mutmaßlicher Mörder im Oktober in Schweden gefasst

Der mutmaßliche Mörder war im Oktober des vergangenen Jahres nach einer internationalen Fahndung in Schweden gefasst worden. Der Tatverdächtige soll sein Opfer vor dem Verbrechen einige Zeit beobachtet und ihre Gewohnheiten ausgekundschaftet haben. Sie lebte mit ihrem Hund in einer Wohnlaube, die zu einer Ferienhaussiedlung gehörte. Eine Freundin hatte sie als vermisst gemeldet, nachdem sie am 11. September nicht zu einer Verabredung erschienen war. Die Ermittler fanden Spuren im Haus der Vermissten, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten.

54-Jähriger aus Höxter bereits vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten außerdem besonders schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Anfang September soll er eine 79-Jährige auf einem Feldweg in Warburg im Kreis Höxter überfallen, mit Pfefferspray verletzt und ihren Rucksack geraubt haben. Laut Polizeiangaben ist der Mann bereits vorbestraft. Wie die Beamten den Verdächtigen identifizierten, teilten sie aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mit. Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach erst am 14. August fallen.

