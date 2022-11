Verkehrsminister beraten über 49-Euro-Ticket und Maskenpflicht Wie geht es weiter mit dem geplanten 49-Euro-Ticket für ganz Deutschland? Das wollen die Verkehrsministerinnen und -minister von Bund und Ländern heute in einer Sondersitzung diskutieren.

Das sogenannte Deutschlandticket ist der Nachfolger des Neun-Euro-Tickets, das erstmalig in diesem Sommer verkauft wurde - befristet auf drei Monate. Geplant war, dass das Nachfolgeticket für Bus und Bahn Anfang 2023 kommt. Doch ist längst nicht klar, ob sich dieser Termin tatsächlich halten lässt. Zwischen Bund und Ländern gibt es seit Monaten Streit über die Finanzierung des ÖPNV, die Länder wollen deutlich mehr Geld von der Bundesregierung. Sie verweisen auf die stark gestiegenen Energiekosten und die erwarteten Einnahmeausfälle durch das 49-Euro-Ticket.

Start des 49-Euro-Tickets dürfte sich verzögern

Für eine Verkehrswende müsse der ÖPNV ausgebaut werden, ohne zusätzliches Geld müsste das Angebot stattdessen aber eingeschränkt werden, heißt es aus den Ländern. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat denn auch schon die Einführung des 49-Euro-Tickets am 1. Januar als wenig realistisch beschrieben. Er rechnet vielmehr mit dem 1. März als Start für das Deutschlandticket, wenn nicht sogar mit dem 1. April.

Verkehrsverband sieht Probleme bei Finanzierung

Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) geht nicht von der Einführung am 1. Januar aus. "Der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein", sagte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es gebe noch viel zu tun, bis alles administrativ geregelt ist, etwa die Tarifgenehmigung. Auch müssten die Tarifsysteme der Verkehrsverbünde umgestellt werden. Das Ticket soll drei Milliarden Euro kosten, je zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. VDV-Hauptgeschäftsführer Wolff sagte, dass das nicht reichen werde - und bezogen auf die Finanzierung: "Je länger Bund und Länder diese Frage offen lassen, desto später kann das Ticket eingeführt werden." Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für Dienstag in Berlin und zahlreichen Landeshauptstädten Kundgebungen für eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNV angekündigt.

Verkehrsminister beraten auch über Masken in Bussen und Bahnen

Auf der Tagesordnung des Treffens des Verkehrsminister stehen am Dienstag zudem Diskussionen über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie über eine Reform der Passagierkontrollen an Flughäfen.

