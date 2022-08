Verkehrsminister Althusmann bringt 49-Euro-Ticket ins Spiel Stand: 26.08.2022 13:10 Uhr Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat sich für ein deutschlandweit einheitliches Nahverkehrs-Ticket ausgesprochen. Auch ein 49-Euro-Ticket für Niedersachsen würde er befürworten.

Althusmann sagte dem Deutschlandfunk anlässlich der Verkehrsministerkonferenz, die gemeinsamen Tarifstrukturen hätten das Neun-Euro-Ticket sehr attraktiv gemacht. Er sei enttäuscht, dass dieses Ticket auslaufe, so Althusmann, der am 9. Oktober als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl antritt.

Althusmann: 49-Euro-Ticket in nächster Legislaturperiode möglich

Althusmann will eigenen Angaben zufolge mindestens eine einheitliche Regelung für Niedersachsen: Die derzeitige Finanzlage reiche dafür nicht aus, "aber für die nächste Legislaturperiode ist mein Ziel ein erschwingliches, landesweites Jahresticket. Wenn der Bund seine Regionalisierungsmittel erhöht, sich Land und Kommunen beteiligen, wäre - gemeinsam mit Hamburg und Bremen - ein landesweites 49-Euro-Ticket meines Erachtens möglich", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

ÖPNV: Verkehrsminister fordern Milliarden vom Bund

Die Verkehrsministerinnen und -minister der Bundesländer fordern nach ihrer Video-Sonderberatung am Freitag "zeitnah einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag zur Nachfolge des Neun-Euro-Tickets" von der Bundesregierung. Der Bund sei für die Finanzierung verantwortlich und müsse diese auch dauerhaft absichern. Nur durch eine kurzfristige Zahlung des Bundes könnten Länder und Verkehrsunternehmen wirtschaftliche Notlagen und massiv steigende Ticketpreise vermeiden, heißt es in dem Beschluss. Die Mittel für den öffentlichen Nahverkehr müssten in diesem und im kommenden Jahr um jeweils 3,15 Milliarden erhöht werden und danach dann um 1,5 Milliarden Euro jährlich, so die Ministerinnen und Minister.

