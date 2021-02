Verkehrslage in Niedersachsen entspannt sich - ein wenig Stand: 10.02.2021 08:03 Uhr Auf den Straßen im Land ist es weiter glatt, es liegt hoher Schnee. Dennoch verlief die Nacht auf großen Autobahnen wie A2 und A7 ruhig.

"Die Autofahrer haben sich offenbar darauf eingestellt und wir sind froh, dass bislang nicht mehr passiert ist", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig am frühen Morgen. Auf der Autobahn 2 Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Wolfsburg und Peine war in der Nacht der Hauptfahrstreifen gesperrt, weil Lkw-Fahrer dort ihre Fahrzeuge abgestellt hatten, um darin zu übernachten. Auch die Autobahnpolizei in Göttingen meldete keinerlei Vorfälle aus der Nacht. Lediglich die Lkw-Parkplätze an der A7 seien knapp geworden. Der Verkehr rolle aber.

Videos 3 Min Schneechaos: Abschleppdienste am Limit Sie sind oft die letzte Rettung für Autofahrer. Sven Winninghoff ist mit einem Pick-up und Allradantrieb im Einsatz. 3 Min

Zugverkehr läuft nur langsam an

Auf den Schienen im Land ruckelt es weiter. Passagiere müssen nach Bahn-Angaben weiterhin mit verspäteten Zügen rechnen, dafür rollt der Verkehr nun nach tagelangem Stillstand auf vielen Strecken wieder - zum Beispiel zwischen Hannover und Norddeich Mole. Der Betrieb im Harz-Weser-Netz bleibt allerdings noch bis mindestens 10 Uhr eingestellt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund dafür seien Räumungsarbeiten an den Gleisen und Weichen. Außerdem sei der Bahnhof Wolfsburg aktuell nicht erreichbar. Zwischen Hannover und Wolfsburg sei ein Ersatzverkehr mit Bussen im Einsatz.

Kunden sollen sich im Netz informieren

Auf einigen Strecken, etwa im Norden zwischen Bremen und Hannover, fuhren dagegen wieder Züge. Die Bahn rät Reisenden weiter, sich vor Fahrtantritt im Internet zu informieren. Auf den Strecken der Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx sowie der Nordwestbahn müssen Fahrgäste weiterhin mit Ausfällen und Einschränkungen rechnen.

Kanäle werden wegen Eises gesperrt

Die Kälte wirkt sich mittlerweile auf die Binnenschiffer aus. Ab heute Abend werden der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal wegen des Eises gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstag in Braunschweig mit. Die Eisbrecher, die sonst auf diesen Kanälen unterwegs sind, werden vorsichtshalber auf die Weser abgezogen, um dort vor Wehren Eisschollen zu brechen - so solle der Druck, der durch das Eis auf diesen Anlagen laste, gemindert werden, sagte ein Sprecher.

