Verkehr zu Pfingsten: Heute drohen erste Staus im Norden Stand: 26.05.2023 07:35 Uhr Das lange Pfingstwochenende startet und auf den Autobahnen in Norddeutschland drohen Staus. Laut ADAC muss besonders heute und am Samstag auf der A1, A2 und A7 mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden.

"Ausflugswochenenden sorgen für massive Staus", sagte eine ADAC-Sprecherin. Dann seien alle gleichzeitig unterwegs - heute Nachmittag dürften dies Pendler, Lastwagen und Urlauber sein. Im Norden gibt es zudem viele Baustellen, besonders auf der A1 und der A7 gebe es "Nadelöhre", auch die A2 und die Fernstraßen zu den Küsten dürften voll werden. Vor allem rund um Hannover und Hamburg, aber auch im Hildesheimer Raum sowie im Raum Bremen sei die Staugefahr hoch. Auf der A1 wird ab dem Kreuz Maschen in Richtung Lübeck die Fahrbahn bis zu den Süderelbbrücken erneuert, auch zwischen Bramsche und Vechta wird gebaut.

Videos 4 Min Motorradstaffel der Johanniter-Stauhelfer startet Saison Mirja Ramlow und Michael Scholz sind in ihrer Freizeit als Stauhelfer unterwegs - jedes Wochenende bis zum Herbst. (06.04.2023) 4 Min

Staugefahr auch in Hamburg und bei Lübeck

Auf der A7 sind unter anderem an der Anschlussstelle Thieshope sowie auf der A27 bei Walsrode Baustellen eingerichtet. Die A7 wird zudem südlich und nördlich des Elbtunnels ausgebaut. In Hamburg-Altona wird außerdem ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel errichtet. In Schleswig-Holstein wird es besonders auf der A1 eng. Bei Reinfeld verengt sich die Autobahn in beiden Richtungen von drei auf zwei Fahrspuren. Nördlich von Lübeck behindern Baustellen zwischen Ratekau und Sereetz (Ostholstein) sowie zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof (Ostholstein) den Verkehr.

Auf diesen Straßen drohen Staus

A1

A2

A7

Fernstraßen zu Nord- und Ostseeküste

Polizei warnt vor Staus in Jever

Die Polizei befürchtet am Pfingstmontag Staus im friesischen Jever. Grund ist der Rückreiseverkehr von den Inseln und der Küste über die Bundesstraße 210, die in Richtung Wittmund/Wilhelmshaven an Jever vorbei halbseitig gesperrt ist. Viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer würden nicht die Umleitung benutzen, sondern durch Jever fahren. Und das daure besonders am Pfingstmontag viel länger, warnt Ole Peuckert von der Polizei Wilhelmshaven/Friesland.

Schulfrei in Niedersachsen und Bremen am Dienstag

Doch generell dürfte sich die Rückreise nach Einschätzung des ADAC etwas besser verteilen, weil etwa in Niedersachsen und Bremen nach Pfingstmontag auch der Dienstag schulfrei ist. Familien kehrten möglicherweise erst dann zurück, so die Sprecherin.

Ferien starten an Pfingsten

In einigen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz starten zu Pfingsten teils mehrwöchige Ferien. Der Automobilclub erwartet daher auch, dass Reisende aus fast allen Bundesländern auf den Fernstraßen im Norden unterwegs sein werden. Im Jahr 2022 war der Freitag vor Pfingsten immerhin der drittstaureichste Tag des Jahres.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.05.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr