Verkehr zu Ostern: Auch heute drohen wieder Staus Stand: 07.04.2023 11:37 Uhr Kurz vor dem Osterwochenende waren die Autobahnen vielerorts in Niedersachsen voll. Das war zu erwarten - der Gründonnerstag gilt als beliebtester Reisetag vor Ostern.

Der ADAC geht davon aus, dass sich die Lage heute etwas beruhigt, auch wenn auf einigen Autobahnen wie der A1 der A7 und der A29 wieder ein hohes Verkehrsaufkommen herrschen werde. Am Ostersonntag werde es die wenigsten Staus geben, am Ostermontag müssten Reisende dagegen wieder mit mehr Verkehr rechnen. Da Dienstag auch noch ein Ferientag in Niedersachsen und Bremen ist, könnte sich der Rückreiseverkehr allerdings ein bisschen entzerren.

Verzögerungen auf A1, A2 und A7

Am Donnerstagnachmittag waren viele Reisende auf den Autobahnen unterwegs - und zusätzlich Pendlerinnen und Pendler auf dem Weg nach Hause. Erschwerend kamen Baustellen hinzu: Auf der A1 sorgte am Nachmittag eine Langzeitbaustelle zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche für Verzögerungen von anderthalb Stunden. Für zusätzliche Verzögerungen sorgten zwei Unfälle auf der A2: einen zwischen Veltheim und Bad Eilsen und einen zwischen Kreuz Hannover-Ost und Hämelerwald. Die A2 ist eigentlich keine typische Reise-Routen-Strecke. Aber durch Pendler und Güterverkehr wurde es am Gründonnerstag auch hier voll.

Staus wegen Klimaaktivisten

Auf der A1 staute sich zudem der Verkehr Richtung Nord- und Ostsee. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten fast zeitgleich den Verkehr an drei wichtigen Hamburger Verkehrspunkten behindert, weswegen die Reisenden auf die A1 ausweichen mussten. Die A7 war zunächst in Höhe des Elbtunnels nach Norden hin gesperrt. Die Protestierenden wurden von der Polizei von der Straße entfernt. Danach musste noch die Fahrbahn gereinigt werden, weil bei der Aktion Speiseöl im Einsatz war. Am Vormittag hatte es wegen einer ähnlichen Aktion auf den Elbbrücken ebenfalls kilometerweiten Stau gegeben.

Hier könnte es auch am Karfreitag länger dauern:

Auf folgenden Strecken wurde eine besonders hohe Auslastung erwartet:





A1 Bremen-Osnabrück: vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta

A7 Hannover-Hamburg: zwischen Garlstorf und Thieshope, in beiden Richtungen

A7 Hannover-Kassel: jeweils in beiden Richtungen zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg (bis 7. April); zwischen Northeim-West und Seesen/Harz sowie zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd

A29 Oldenburg–Wilhelmshaven: zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Richtungen

A29 Oldenburg-Ahlhorner Heide: zwischen Sandkrug und Großenkneten

Großraum Hamburg: zwischen Soltau-Süd und Bispingen

