Ver.di ruft zu Warnstreiks am Weltfrauentag auf Stand: 07.03.2022 17:14 Uhr Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks in sozialen Berufen auf. Bei Kundgebungen in ganz Niedersachsen soll den Forderungen Nachdruck verliehen werden.

Der Weltfrauentag biete sich an, weil es um Berufe gehe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, sagte Sebastian Wertmüller von ver.di. Die Beschäftigten seien hart getroffen: Überstunden, Mehrarbeit, zu große Gruppen - das alles sei nicht erst seit Corona für viele Alltag. Erziehungs-, Sorge- und Pflegeberufe bedürften unbedingt einer Aufwertung. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und mehr Geld. Ende Februar war die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu Ende gegangen - aus Sicht der Gewerkschaft ohne konkretes Ergebnis. In städtischen Einrichtungen wie Kitas könnten die Warnstreiks durchaus zu spüren sein, sagte ein ver.di-Sprecher. Möglich sei, dass Einrichtungen geschlossen bleiben. In zahlreichen Städten in Niedersachsen sind am Dienstag Aktionen geplant.

Hier plant ver.di Kundgebungen zum Weltfrauentag

Wolfsburg: 9 Uhr, Rathausplatz

Wolfenbüttel: 10.45 Uhr, Rathausplatz

Laatzen: 10 Uhr, Marktplatz

Hannover: 13 Uhr, Ernst-August-Platz, anschließend Demo zur Goseriede

Schortens: 11 Uhr, Rathaus

Syke: 10.15 Uhr, Kreishaus

Weitere Aktionen soll es geben in:

Oldenburg

Osnabrück

Nienburg

Lüneburg

Salzgitter

Göttingen

