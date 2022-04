Ver.di ruft zu Streiks in Kitas und Schulen auf Stand: 28.04.2022 14:33 Uhr Kitas, Schulen und Behindertenhilfen sollen kommende Woche bestreikt werden. Im Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern solle der Druck erhöht werden, so die Gewerkschaft ver.di.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die am 22. März ergebnislos auf den 16. Mai vertagt wurden. Die Enttäuschung über die Haltung der Arbeitgeberseite, die ein konkretes Angebot bisher verweigert habe, sei massiv, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. "In Fragen der Entlastung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie für die Aufwertung der Berufe sind in der letzten Verhandlungsrunde nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien gefunden worden", sagte sie weiter. Daher habe ver.di jetzt zu bundesweiten Streiks an drei Tagen aufgerufen. In den vergangenen Wochen hatte es bereits zahlreiche regionale Streiks gegeben.

VIDEO: Kita-Streik: Beschäftigte fordern mehr Geld und Anerkennung (29.03.2022) (1 Min)

Ver.di: Gute Leistungen werden nicht gewürdigt

Am Montag sind zunächst die Beschäftigten der Sozialarbeit aufgerufen zu streiken. Am Mittwoch folgen die Beschäftigten der Kitas und des schulischen Ganztags und am Donnerstag Beschäftigte der Behindertenhilfe. "Es geht nicht nur um finanzielle Verbesserungen für die einzelnen Berufsgruppen", erklärte ver.di-Landesfachbereichsleiter Martin Peter. "Es geht auch um die Anerkennung der guten Leistungen, die im Sozial- und Erziehungsdienst seit Jahren erbracht und nicht ausreichend gewürdigt werden."

Folgende Aktionen sind in Niedersachsen und Bremen geplant

2. Mai zentrale landesweite Aktion für Beschäftigte in der Sozialarbeit in Hannover, 13.45 Uhr Kundgebung vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen, Ernst-August-Platz/Luisenstraße

4. Mai Beschäftigte der Kitas: Lüneburg : 9.30 Uhr Katzenstraße, Hildesheim : 10.45 Uhr, Kundgebung, Platz an der Lilie, Hannover : 11 Uhr, Kundgebung Trammplatz, Braunschweig : 10.30 Uhr, Kundgebung, Platz der deutschen Einheit, Osterholz-Scharmbeck : 12.30 Uhr, Kundgebung am Kreishaus, Oldenburg: 11.30 Uhr Demo Innenstadt, Bremerhaven 12 Uhr, Kundgebung an den Stadthäusern

: 9.30 Uhr Katzenstraße, : 10.45 Uhr, Kundgebung, Platz an der Lilie, : 11 Uhr, Kundgebung Trammplatz, : 10.30 Uhr, Kundgebung, Platz der deutschen Einheit, : 12.30 Uhr, Kundgebung am Kreishaus, 11.30 Uhr Demo Innenstadt, 12 Uhr, Kundgebung an den Stadthäusern 5. Mai Beschäftige der Behindertenhilfe: Zentrale, landesweite Aktion in Hannover: 13.45 Uhr, Demo vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen, Ernst-August-Platz/Luisenstraße

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.04.2022 | 14:00 Uhr