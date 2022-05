Ver.di ruft heute zu Warnstreiks an Helios-Kliniken auf Stand: 12.05.2022 06:51 Uhr Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte der Helios-Kliniken für heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem Cuxhaven und Gifhorn.

Auch die Krankenhäuser in Herzberg am Harz, Hildesheim, Nienburg, Salzgitter und Uelzen sollen bestreikt werden. In Salzgitter ist für 8.30 Uhr eine Kundgebung mit anschließender Demonstration geplant, in Gifhorn soll es nach einer Kundgebung um 10 Uhr ebenfalls eine Demonstration geben. Die Notversorgung an allen Kliniken sei gesichert. Mit den Warnstreiks wolle die Gewerkschaft Druck auf das Unternehmen machen in den Tarifverhandlungen "Bewegung" in die Tarifverhandlungen bringen, teilte ver.di am Mittwoch mit. "Wir sind enttäuscht von den bisherigen Verhandlungen", sagt Julia Niekamp, ver.di Verhandlungsführerin für die niedersächsischen Helios-Kliniken, demnach. "Helios beendete das letzte Jahr mit Rekordgewinnen und verweigert gleichzeitig Reallohnsteigerungen."

VIDEO: Ärztinnen und Ärzte streiken für bessere Arbeitsbedingungen (31.03.2022) (3 Min)

Ver.di fordert unter anderem Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro

Ver.di fordert für die rund 5.000 Beschäftigten der acht Helios-Kliniken eine Lohnerhöhung von 15 Prozent, 200 Euro mehr Gehalt für Auszubildende, eine einheitliche Jahressonderzahlung in Höhe eines Monatslohns sowie eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll 12 Monate betragen. Laut ver.di bietet Helios hingegen vier Erhöhungsschritte von insgesamt 4,6 Prozent, kostenfreie Laptops und insgesamt 140 Euro mehr für Auszubildende, eine Corona-Prämie in Höhe von 200 Euro (bei Vollzeit) sowie eine Pflegezulage in Höhe von 70 Euro ab Juli 2023 mit einer Laufzeit von zwei Jahren an.

Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. Mai statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 12.05.2022 | 06:30 Uhr