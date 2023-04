Ver.di ruft am Mittwoch zum Warnstreik im ÖPNV auf Stand: 25.04.2023 11:12 Uhr In Teilen des ÖPNV drohen am Mittwoch neue Ausstände. Die Gewerkschaft ver.di ruft bundesweit rund 40 Verkehrsbetriebe zum Warnstreik auf, darunter auch Regiobus Hannover.

Der Warnstreik bei dem Unternehmen in der Landeshauptstadt soll nach Informationen des NDR in Niedersachsen am Mittwoch von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss dauern. Betroffen sind die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf sowie die Verwaltung in Hannover. An den jeweiligen Standorten der Beschäftigten sind Versammlungen geplant.

VIDEO: Warnstreik legt Bahnverkehr in Niedersachsen lahm (21.04.2023) (1 Min)

ÖPNV und Güterverkehr - Warnstreiks in fünf Bundesländern

Bundesweit richtet sich der geplante Ausstand an Betriebe, die mehrheitlich öffentlichen Personennahverkehr oder Güterverkehr auf der Schiene anbieten, teilte die Gewerkschaft mit. Geplant sind demnach Aktionen in fünf Bundesländern. Neben Niedersachsen sind dies Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Wegen möglicher Beeinträchtigungen werde "vor Ort rechtzeitig über die konkreten Planungen" informiert, teilte ver.di mit.

Konflikt dreht sich um Eisenbahn-Tarifvertrag

Bei dem Warnstreik geht es um etwa 5.000 Beschäftigte von rund 40 Betrieben, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen. Sie haben weder mit den laufenden Bahn-Tarifverhandlungen zu tun, die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geführt werden, noch mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Bei diesem hatte es am Wochenende eine Einigung gegeben. Ver.di fordert für ETV-Beschäftigte unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist laut Gewerkschaft am Freitag geplant.

