Ver.di kündigt weitere Warnstreiks in Niedersachsen an Stand: 21.02.2025 11:44 Uhr Ver.di hat erneut Warnstreiks in Niedersachsen angekündigt. Unter anderem in Hannover, Hildesheim und Lüneburg sollen am kommenden Dienstag Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niederlegen.

Betroffen sind nach Angaben von ver.di die jeweiligen Verkehrsbetriebe, Kitas, Bürgerämter, die Abfallentsorgung und auch Kliniken. "Die Arbeitgeber haben die Zeichen der Zeit offenbar noch nicht erkannt", sagte Jan Orbach, Geschäftsführer ver.di Hannover Heide Weser, laut Mitteilung am Freitag. Demnach soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Es seien drei verschiedene Kundgebungen in Hannover, Celle und Lüneburg geplant, so die Gewerkschaft.

In diesen Orten soll es laut ver.di am Dienstag Warnstreiks geben:

Lüneburg

Soltau

Uelzen

Celle

Hannover

Stadthagen

Hildesheim

Hameln

Alfeld

Holzminden

Nächste Tarifrunde im März

Heute wird in vielen Städten Niedersachsens der Nahverkehr bestreikt- unter anderem in Hannover, Braunschweig und Osnabrück. Die zweite Tarif-Verhandlungsrunde für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen des öffentlichen Dienstes war diese Woche ohne Ergebnis geblieben. Ver.di fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde soll vom 14. bis 16. März stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Gewerkschaften