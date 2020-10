Ver.di kündigt im Tarifkonflikt weitere Warnstreiks an Die Gewerkschaft Ver.di hat rund 6.000 ÖPNV-Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen aufgerufen, kommende Woche erneut die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind Verhandlungen über einen Tarifvertrag.

Nach Angaben einer Ver.di-Sprechers sollen am Dienstag und Mittwoch wieder Busse und Bahnen stillstehen. Die Gewerkschaft hat Warnstreiks in Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen, Goslar und Bremen geplant. In Hannover fahren am Mittwoch keine Busse und Bahnen, teilten die Verkehrsbetriebe Üstra mit. Nicht betroffen sind die S-Bahnen sowie die Regio-Busse in der Landeshauptstadt. Am Freitag will die Gewerkschaft zudem die Müllabfuhr in Hannover und im Umland lahmlegen.

Videos 3 Min Warnstreiks im öffentlichen Dienst legen Nahverkehr lahm Tausende Berufspendler in Niedersachsen bekamen die Folgen zu spüren. Die Gewerkschaft ver.di fordert 4,8 Prozent mehr Lohn. 3 Min

Ver.di kämpft für bundesweiten Tarifvertrag

Bereits am vergangenen Dienstag hatten die Beschäftigten im ÖPNV bundesweit die Arbeit niedergelegt. In Niedersachsen war es deswegen zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. Ver.di will mit den Aktionen einen bundesweiten Tarifvertrag für die bundesweit rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen, um beispielsweise Arbeits- und Urlaubszeiten einheitlich zu regeln.

Noch keine Einigung in Sicht

Die kommunalen Arbeitgeber hätten sich nach dem ersten Warnstreik am Dienstag weiterhin nicht bereit erklärt, über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag zu verhandeln, sagte ein Ver.di-Sprecher. Daher wolle die Gewerkschaft den Druck nun erhöhen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnt Gespräche über einen bundesweiten Tarifvertrag bislang mit Verweis auf die derzeit laufenden Verhandlungen in den Regionen ab.