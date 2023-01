Ver.di: Warnstreik bei der Post geht heute weiter Stand: 21.01.2023 12:24 Uhr Der Warnstreik bei der Deutschen Post sollen heute auch in Norddeutschland fortgesetzt werden. Dies ist nach Angaben von ver.di nötig, um den Druck auf den Arbeitgeber hochzuhalten.

Einen entsprechenden Aufruf hat die Gewerkschaft bundesweit an die Beschäftigten der Brief- und Paketzustellung gerichtet. Geplant sei der Ausstand an verschiedenen Standorten, hieß es. Ver.di erwartet allein in Niedersachsen und Bremen die Teilnahme von rund 500 Zustellern. Die Warnstreiks hatten bereits in der Nacht zu Freitag begonnen - zunächst in Brief- und Paketzentren. Betroffen waren etwa Hannover, Celle, Braunschweig, Göttingen, Bremen, Oldenburg und Osnabrück. Auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg legten Beschäftigte an mehreren Standorten ihre Arbeit nieder.

Warnstreik: Ver.di zufrieden mit Beteiligung

Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind laut ver.di-Angaben auf Grund der Warnstreiks seit Freitag etwa 600.000 Briefe und 65.000 Pakete nicht zugestellt worden. Laut der Gewerkschaft ist die Beteiligung an den Warnstreiks bislang sehr gut - rund 200.000 Pakete und etwa 2,5 Millionen Briefe wurden nicht bearbeitet. Zuvor hatte es in der zweiten Verhandlungsrunde in Köln für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten keine Fortschritte gegeben. "Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen", sagte ver.di-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Geld und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung von 200 Euro bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Forderungen seien "notwendig, gerecht und machbar". Vom Erfolg der Deutschen Post dürften nicht nur die Aktionäre profitieren, ergänzte Thomas Warner, ver.di-Landesfachbereichsleiter Postdienste. Im Jahr 2022 habe der Postkonzern einen operativen Gewinn von 8,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Ver.di fordert Ausgleich von Reallohnverlusten

Kocsis betonte, dass der überwiegende Teil der ver.di-Mitglieder bei der Post ein niedriges Einkommen habe und Reallohnverluste nicht verkraften könne. "Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Reallohnverlusten verweigern, ist angesichts der Milliardengewinne des Konzerns eine Provokation. Darauf werden die Beschäftigten in den Betrieben nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen." Eine dritte Verhandlungsrunde soll am 8. und 9. Februar in Düsseldorf stattfinden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Tarifpolitik Gewerkschaften