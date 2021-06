Stand: 25.06.2021 08:20 Uhr Ver.di Niedersachsen ruft zu Warnstreiks im Einzelhandel auf

In mehreren niedersächsischen Städten hat die Gewerkschaft ver.di heute zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen. Betroffen sind einzelne Geschäfte unter anderem in Lüneburg, Walsrode und Hameln. In Hannover gibt es am Vormittag eine Kundgebung. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifgesprächen 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten. Ver.di verweist auf Einbußen der Arbeitnehmer durch Kurzarbeit während der Pandemie, während der Einzelhandel gleichzeitig mehr als 300 Millionen Euro staatliche Hilfen erhalten hat.

