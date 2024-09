Verbraucherschutzbericht: Mängel bei jeder zweiten Kontrolle Stand: 16.09.2024 18:09 Uhr Keime in Eiswürfelmaschinen, falsch deklarierte Waren und extrem scharfe Chips: Verbraucherschützer haben im vergangenen Jahr rund 38.000 Betriebe in Niedersachsen überprüft. Vor allem bei der Hygiene gab es Verstöße.

Bei amtlichen Kontrollen in niedersächsischen Betrieben hat es 2023 bei mehr als der Hälfte der Inspektionen Beanstandungen gegeben. Das geht aus dem aktuellen Verbraucherschutzbericht hervor, den das Verbraucherschutzministerium am Montag in Hannover vorgestellt hat. Demnach wurden bei rund 59.000 Kontrollen mehr als 33.500 Verstöße festgestellt - eine Zunahme von fünf Prozent im Vergleich zu 2022. Den Angaben zufolge trug dazu aber auch bei, dass es rund 3.500 Kontrollen mehr gab.

Hygienemängel in Bars und Restaurants

Demnach wurde wie bereits 2022 vor allem gegen Hygienevorgaben verstoßen (46 Prozent). So ist von Eiswürfelmaschinen in Restaurants und Bars zu lesen, die mit Keimen belastet waren. An einigen seien sogar Fäkalkeime nachgewiesen worden, hieß es. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) analysiert sämtliche amtliche Proben aus Niedersachsen. Etwas mehr als jede zehnte wurde beanstandet. Der Anteil der Proben mit gesundheitsschädlichen Keimen sei mit 0,3 Prozent aber erneut sehr niedrig gewesen, so LAVES-Präsident Eberhard Haunhorst. Die allermeisten beanstandeten Lebensmittel waren falsch gekennzeichnet.

Videos 1 Min Verbraucherschutzbericht: Hygiene-Verstöße nach wie vor hoch Bei rund 50 Prozent der kontrollierten Betriebe wurden Mängel festgestellt. Im Vorjahr waren die Zahlen ähnlich. (25.08.2023) 1 Min

"Hot Chip Challenge" beschäftigt Behörden

Ein Trend aus den sozialen Netzwerken des vergangenen Jahres hat es auch in den Verbraucherschutzbericht geschafft: Die "Hot Chip Challenge". Jugendliche filmten sich dabei, wie sie den extrem scharfen Chip aßen. Die Behörden waren gezwungen, vor dem Produkt eines tschechischen Herstellers zu warnen und nahmen das Produkt wo immer möglich aus dem Handel.

Mehr Kontrollen - mehr Verfahren

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 920 Bußgeldverfahren und 238 Strafverfahren eingeleitet. 2022 waren es noch knapp 650 Bußgeldverfahren und fast 200 Strafverfahren.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 16.09.2024 | 18:00 Uhr