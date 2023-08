Verbraucherschutz-Bericht: Verstöße bei Hälfte aller Kontrollen Stand: 25.08.2023 12:15 Uhr In Hannover ist am Freitag der Verbraucherschutzbericht 2022 vorgestellt worden. Von den vielen Zahlen sticht vor allem eine hervor: Bei 52 Prozent aller Kontrollen wurden Verstöße festgestellt.

Demnach haben die Mitarbeitenden des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) gut 55.000 Kontrollen durchgeführt. Knapp 30.000-mal dokumentierten sie Verstöße, vor allem gegen Hygienevorgaben (47 Prozent). Für Verbraucherschutzministerin Miriam Staudte (Grüne) ein Zeichen für die Relevanz der Kontrollen. "Dieser Verbraucherschutzbericht 2022 zeigt eindrücklich, wie die kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden vor Ort, das LAVES und das Verbraucherschutzministerium an einem Strang ziehen, um die Menschen und Tiere in Niedersachsen zu schützen", teilte sie mit.

Besonders sensible Lebensmittel im Fokus der Kontrolleure

Im Kern geht es bei der Arbeit der kommunalen Veterinär- und Kontrollbehörden und des LAVES um die Überwachung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik und Tabakerzeugnissen sowie die Radioaktivitätsüberwachung in Lebensmitteln. Die landesweit sechs Institute des LAVES haben dem Bericht zufolge zwei Millionen Proben analysiert, die sie von den kommunalen Behörden erhalten hatten - darunter Lebens- und Futtermittel, Bedarfsgegenstände wie Spielwaren und Proben zur Untersuchung etwa auf Geflügelpest oder Afrikanische Schweinepest. "Kontrolle ist besser. Dieser Halbsatz gilt beim gesundheitlichen Verbraucherschutz in besonderer Weise und dem werden wir gerecht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages Hubert Meyer am Freitag. "Ein wachsames Auge haben wir dabei auf besonders sensible Lebensmittel, wie beispielsweise Fisch." So sei die Verwendung von Thunfisch aus Konservendosen in der Gastronomie im vergangenen Jahr besonders in den Fokus genommen worden.

LAVES: Radioaktivität in Lebensmitteln unter Grenzwert

Und auch Radioaktivität ist weiterhin ein Thema für die Verbraucherschützer in Niedersachsen. "Radioaktivitätsuntersuchungen sind im LAVES ein wichtiges und aktuelles Aufgabenspektrum", sagte LAVES-Präsident Eberhard Haunhorst. Pro Jahr würden rund 1.400 Proben (Gemüse, Obst, Fische, Wildfleisch und Wildpilze) untersucht - und der Chef-Kontrolleur beruhigt. "In Niedersachsen liegen die Cäsium-137-Messwerte seit vielen Jahren deutlich unterhalb der Höchstgehalte."

