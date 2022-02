Stand: 04.12.2018 20:19 Uhr Verband befürwortet Verbesserungen für Fernfahrer

Lkw-Fahrer sollen für gleiche Arbeit am gleichen Ort den gleichen Lohn erhalten - darauf haben sich die EU-Verkehrsminister geeinigt. Damit sollen Lohn-Dumping erschwert und die Arbeitsumstände von etwa zwei Millionen Kraftfahrern in Europa verbessert werden.

Verband: Gut gegen Preis-Dumping

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen begrüßt etwa, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gezahlt werden soll. Davon würden die Fahrer profitieren, aber auch die Speditionen in Deutschland, die nicht mehr von Billig-Spediteuren aus Osteuropa unterboten würden. Dass die Fahrer am Wochenende nicht mehr in ihren Lkw übernachten sollen, diese Regel gelte in Deutschland sowieso schon seit Mai vergangenen Jahres, sagte Benjamin Sokolovic NDR 1 Niedersachsen. Die Vorschrift werde aber kaum kontrolliert, deshalb habe sich auch wenig geändert. Es fehle zudem an geeigneten Unterkünften. Außerdem hätten viele Fahrer Sorge, dass die Fracht oder gleich das ganze Fahrzeug gestohlen würden, wenn sie ihre Fahrzeuge übers Wochenende alleine lassen.

Althusmann will Politik nicht überfordern

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) befürwortet die neuen Regeln im Grundsatz ebenfalls. Man dürfe die Länder aber nicht überfordern. Niedersachsen baue zum Beispiel gerade 1.800 neue Lkw-Stellplätze an Autobahnen. Da könne man nicht noch überall neue Unterkünfte bauen. Wichtiger hätte er es gefunden, Regeln zu Abbiegesystemen und Bremsassistenten zu finden, sagte er dem NDR Fernsehen.

Nach fünf Tagen Arbeit nicht mehr im Lkw schlafen

Der Beschluss der EU-Verkehrsminister sieht vor, dass künftig für Lkw-Fahrer die Regeln und damit auch der Mindestlohn des Landes gelten, in dem sie arbeiten. Ein Fahrer aus Bulgarien müsste in Deutschland dementsprechend den deutschen Mindestlohn erhalten. Auch der Arbeitsschutz müsste deutschen Regeln entsprechen. Außerdem sollen Lkw-Fahrer ihre 45-stündige Ruhezeit nicht mehr im Fahrzeug verbringen dürfen, wenn sie eine ganze Woche gearbeitet haben. Sie müssten eine geeignete Unterkunft aufsuchen, etwa eine Pension oder ein Hotel. Des Weiteren soll der Dienstplan der Fahrer es zulassen, dass sie mindestens alle vier Wochen in das Ursprungsland ihres Unternehmens zurückkehren.

Noch ist die Regelung nicht verbindlich, das EU-Parlament muss dem Beschluss noch zustimmen.

