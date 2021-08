Verbände rechnen nicht mit durchgängigem Präsenzunterricht Stand: 30.08.2021 11:51 Uhr Niedersachsens Bildungsverbände zweifeln kurz vor Schulstart an einem reibungslosen Ablauf an den Schulen in den kommenden Wochen - trotz Impfaktionen, Maskenpflicht und Testungen.

Allen Hoffnungen auf diese Corona-Schutzmaßnahmen steht laut den Bildungsverbänden im Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion (NBB) eine nach wie vor mangelhafte Ausstattung mit Luftfiltern an den Schulen gegenüber. Die Absichtserklärungen und nicht erfüllten Ankündigungen des Kultusministeriums zur Beschaffung der Anlagen seien eine "Luftnummer", heißt es in einem Positionspapier. Erneuert wird auch die Forderung nach mehr Personal an den Schulen. Insbesondere im Grundschulbereich und in den Klassen der Sekundarstufe 1 gebe es einen dramatischen Mangel. Daher bedürfe es unter anderem langfristiger Programme zur Gewinnung weiterer Lehrkräfte. Auch die Ausstattung mit schnellen Internet-Zugängen und die Versorgung mit Tablets müsse vorangebracht werden, gerade im Hinblick auf mögliches Homeschooling - denn dass die Schüler und Schülerinnen durchgängig in Präsenz an ihren Schulen unterrichtet werden, davon sei nicht auszugehen.

Bildungsverbände im NBB Die Bildungsverbände im Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion (NBB) sind der Philologenverband Niedersachsen (PHVN), der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL), der Verband Bildung und Erziehung (VBE), der Verband für Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen in Niedersachsen (VLWN) und der Berufsschullehrerverband Niedersachsen (BLVN).

NBB: Brauchen Einheitlichkeit bei Corona-Maßnahmen geben

Begrüßt wird hingegen die Abkehr vom Stufenmodell und die Einführung der 3G-Regel, wie es weiter heißt. Es sollten sich aber nicht Fehler der Vergangenheit wiederholen und statt eines Flickenteppichs aus unterschiedlichen Corona-Regelungen einheitliche Vorgehensweisen sichergestellt werden. Es dürfe keine "Willkürmaßnahmen einzelner Gesundheitsämter für Quarantäne-Fälle und besondere Auflagen" geben.

Impfaktionen sollen Schulen nicht belasten

Ein guter Weg sei das vereinbarte "Sicherheitsnetz" in den ersten Schulwochen, das Maskenpflicht, verstärkte und regelmäßigen Testungen, schnelle und gezielte Quarantänemaßnahmen vorsehe, heißt es weiter. Auch die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche bereits ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen zu können, begrüßen die Verbände, betonen aber, dass ein indirekter Impfzwang durch Gruppendruck und Nachteile für Ungeimpfte vermieden werden müsse. Und Impfaktionen an Schulen dürften nicht zu zusätzlichen organisatorischen Belastungen führen.

