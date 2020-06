Stand: 22.06.2020 07:04 Uhr - Hallo Niedersachsen

Veranstalter rufen mit "Night of Light" um Hilfe

Mit der bundesweiten Aktion "Night of Light" wirft die Veranstaltungsbranche heute auch in Niedersachsen ein Schlaglicht auf ihre finanzielle Notlage durch die Corona-Krise. Seit dem 10. März sind die Aufträge für Beleuchter, Tontechniker und Bühnenbauer nahezu komplett weggebrochen. In einer 36-seitigen Studie, die dem NDR vorliegt, analysiert der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT) die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Veranstaltungsbranche und beziffert den jährlichen Umsatz in Deutschland auf 130 Milliarden Euro. Damit gehöre diese Branche zu den zehn wichtigsten Arbeitgebern in Niedersachsen und habe direkte Auswirkungen auf Reiseveranstalter, Gastronomie- und Hotelbetreiber. Mehr zu der Aktion "Night of Light" sehen Sie am Montag um 19.30 Uhr im NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen".

Videos 01:55 Hamburg Journal Corona-Folgen: Eventbranche fordert Hilfen Hamburg Journal Die Veranstaltungsbranche ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Mit einem Autokorso in der Hamburger Innenstadt machten Mitarbeiter nun auf ihre Lage aufmerksam. Video (01:55 min)

Betroffene mit Konjunkturpaket unzufrieden

In den Unternehmen herrscht daher Unverständnis darüber, dass in dem beschlossenen Konjunkturpaket der Bundesregierung kein Sonderhilfsfonds für Veranstaltungsunternehmen in der jetzigen Situation vorgesehen ist. "Die Maßnahmen sind nach wie vor nicht dafür geeignet, die tiefgreifenden Umsatzverluste in unserer Branche seit Mitte Februar 2020 aufzufangen", sagte der VPLT-Vorstandsvorsitzende Helge Leinemann gegenüber NDR Niedersachsen. Die beschlossenen Überbrückungshilfen seien nicht ausreichend, weil sie die Notlage gerade kleinerer Betriebe und vieler Solo-Selbstständiger nicht berücksichtige.

Zahlreiche Insolvenzen befürchtet

Ohne Hilfe werde der gesamte Sektor unweigerlich bis zum Ende des Jahres in die Insolvenz gehen, so Leinemann. "Das wird unsere Brache zurück in die 80er-Jahre katapultieren." Die Folge seien Steuerausfälle bei Bund, Ländern und Kommunen. Nach Ansicht von Leinemann müsse die Regierung deshalb zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite direkte Zahlungen an die Unternehmen leisten. Für die Auszubildenden in der Branche sollte zudem unter der Beteiligung der Sozialpartner ein bundesweiter branchenübergreifender Zukunftsfonds zur Fachkräftesicherung eingeführt werden.

Weitere Informationen Corona-Krise: Autokorso der Veranstaltungsbranche Um auf ihre Notlage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen, haben Hunderte Menschen aus der Veranstaltungsbranche bei einem Autokorso in Hamburg demonstriert. Im Stadtgebiet kam es zu Staus. (15.6.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.06.2020 | 19:30 Uhr