Vechta: Totes Schwein vor Moschee - Staatsschutz ermittelt Stand: 05.01.2021 14:53 Uhr Nach dem Fund eines toten Schweins vor einer Moschee in Vechta hat der Staatsschutz der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Videoüberwachung zeigt einen Radfahrer. Das tote Tier trägt eine Ohrmarke.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, sei am Sonntagnachmittag eine Anzeige eingegangen, dass auf dem Parkplatz vor der Bait-ul-Qaadir-Moschee ein lebloses Schwein gefunden wurde. Zuerst hatte die OM-Mediengruppe berichtet. Demnach muss das tote Ferkel in der Nacht zu Sonntag auf den Parkplatz gelegt worden sein.

Das tote Tier trug eine Ohrmarke

Nach Medienberichten soll auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ein Radfahrer zu sehen sein, der gegen 23.10 Uhr an dem abgesperrten Gelände anhielt und ein totes Ferkel über den Zaun warf. Weitere Hinweise auf den Täter verspricht sich die Polizei von der Ohrmarke des Tieres.

