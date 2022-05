Vatertags-Ausflüge: Polizei in Niedersachsen will viel kontrollieren Stand: 26.05.2022 07:43 Uhr Viele Menschen nutzen den Himmelfahrtstag für Ausflüge. Nicht wenige trinken dabei Alkohol, manche zu viel. Die Polizeidirektionen reagieren darauf mit einer erhöhten Präsenz an neuralgischen Ausflugszielen.

Die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) ruft schon einmal vorsorglich alle Ausflügler und Feiernden dazu auf, sich friedlich und kooperativ zu verhalten. Für die Polizei sei die Einsatzlage am Vatertag besonders angespannt. Alle verfügbaren Einheiten der sieben Einsatzhundertschaften seien auf den Beinen, sagte Christian Wenzel, Vorsitzender des Fachausschusses für Bereitschaftspolizei der GdP Niedersachsen. Die Bereitschaftspolizei unterstütze vor Ort, "damit Veranstaltungen sorglos stattfinden können und die Feiernden nicht über die Stränge schlagen".

Größeres Polizeiaufgebot in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel

Die Polizei Salzgitter hat bereits angekündigt, am Vatertag mit einem größeren Polizeiaufgebot in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel Präsenz zu zeigen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien einige Feiernde nach übermäßigem Alkoholkonsum aggressiv geworden. Die Folge seien Streitigkeiten, aber auch Straftaten wie Körperverletzungen gewesen. Die Polizei will deshalb in diesem Jahr an den Orten, an denen sich solche Vorfälle in der Vergangenheit häuften, Präsenz zeigen, um dort frühzeitig auf Konflikt-Situationen eingehen zu können. Verstöße sollen konsequent geahndet werden.

Körperverletzungen, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen infolge übermäßigen Alkoholkonsums kennen auch die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta aus der Vergangenheit. Deshalb wollen die Beamten an Himmelfahrt und Pfingsten an den bekannten Ausflugszielen verstärkt präsent sein. Bei Straftaten werde konsequent eingeschritten, und neben einem drohenden Ermittlungsverfahren könnten auch Platzverweise ausgesprochen werden.

Gifhorn: Keine Glasflaschen am Tankumsee und im Schlosspark

In Gifhorn setzen Polizei, Stadt und Landkreis auf ein ihren Angaben zufolge "altbewährtes Konzept": Auf den Schlosswiesen und am Tankumsee gilt am Vatertag ein Glasflaschenverbot. Darüber hinaus dürfen auf der Veranstaltungsfläche der Schlosswiesen keine branntweinhaltigen Getränke mitgenommen oder konsumiert werden. Das Verbot gilt in der Zeit von Donnerstag um 0 Uhr, bis Freitagmorgen um 7 Uhr. Wer bereits alkoholisiert ist, darf das Gelände am Tankumsee gar nicht betreten.

Vermehrt Kontrollen in Hildesheim, Sperrung in Alfeld

Auch in Hildesheim will die Polizei um den Hohnsensee, an der Tonkuhle und der Jahnswiese vermehrt kontrollieren und holt sich dafür auch Hilfe von der Bereitschaftspolizei. Man erwarte viele Feiernde und jede Menge Alkohol - das führen zu typischen Straftaten, sagt ein Polizeisprecher. Die Stadt Alfeld sperrt den Himmelbergturm. An vergangenen Vatertagen hatten Feiernde Gegenstände heruntergeworfen.

Flaschenverbote in Hameln und Hannover

Die Polizei Hameln will besonders den Jugendschutz im Blick haben, so eine Sprecherin. Für die großen Wandergruppen gelten Flaschen- und Glasverbote. Auch im Maschpark in Hannover und auf der Badeinsel im Steinhuder Meer darf man Flaschen und Gläser an Himmelfahrt nicht dabeihaben. In Steinhude ist es zudem auf öffentlichen Plätzen verboten laut Musik abzuspielen und zu grillen. Die hannoversche Polizei hat außerdem angekündigt, nicht nur an den beliebten Orten wie Maschsee, Ihmewiesen, Georgengarten oder Plätzen in der Innenstadt sehr präsent zu sein, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch die Touren im Umland wolle man im Blickbehalten - zum Beispiel am Deister.

Landkreis Lüneburg sperrt Inselsee

Landkreis Lüneburg ist der Inselsee in Scharnebeck an Himmelfahrt erneut komplett abgesperrt - dort waren in der Vergangenheit an Himmelfahrt oft Müllberge und Glasscherben liegen geblieben. Strenge Regeln gelten zudem für die Ilmenau, die Luhe und die Lopau: Um die Natur zu schonen, ist dort Kanufahren genauso verboten wie lautes Musikhören und Baden an inoffiziellen Stellen. Drei Landschaftswarte des Landkreises kontrollieren, ob sich alle daran halten.

Polizei in Oldenburg will Bootsfahrer verstärkt kontrollieren

Auch die Polizei in Oldenburg und Ostfriesland ist mit einem erhöhten Aufgebot auf Himmelfahrt vorbereitet. Sie werde neben den üblichen Hotspots - etwa dem Matjesfest in Emden, die Party am Drögen Hasen in Oldenburg oder Ausflugszielen wie das Kukelorum in Aurich - auch die zahlreichen Bootsfahrer auf den Kanälen, Flüssen und Seen im Blick haben, teilte sie dem NDR Niedersachsen mit.

GdP appelliert an Feiernde: friedlich bleiben

Die GdP Niedersachsen appelliert an alle Feiernden, sich auch im ausgelassenen Zustand an geltende Regeln zu halten und friedlich zu bleiben. "Körperliche und verbale Aggressionen gegen Polizeikräfte im Rahmen von Kontrollen oder anderen Einsätzen stellen immer einen Angriff gegen die demokratische Grundordnung dar", heißt es von der Gewerkschaft der Polizei.

