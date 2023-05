Vatertag in Niedersachsen: Polizei-Zwischenbilanz fällt gut aus Stand: 18.05.2023 16:56 Uhr In Niedersachsen sind am Vatertag zahlreiche Gruppen mit Bollerwagen, Musik und Alkohol losgezogen. Die Polizei zeigte sich in einer ersten Zwischenbilanz zufrieden.

Bislang sei es weitgehend friedlich geblieben, hieß es von Polizeidienststellen in Osnabrück, Lüneburg und Hannover am Donnerstagnachmittag. Man stelle sich aber darauf ein, dass es zum Abend noch einige Einsätze geben könne, hieß es. In Braunschweig waren laut Polizeiangaben mehr Menschen unterwegs als im vergangenen Jahr. Größere Einsätze gab es aber auch hier zunächst nicht. Ähnlich in Oldenburg: Dort gehe es vorwiegend um Beschwerden, weil zu laut gefeiert werde, so ein Sprecher.

Vatertag: Vorbereitungen bei Polizei und Kliniken

Die Polizei in Niedersachsen hatte sich im Vorfeld aufgrund eines zu erwartenden zunehmenden Alkoholpegels bei Feiernden auf zahlreiche Einsätze eingerichtet und im Vorfeld zur Vernunft aufgefordert. Vorbereitungen für einen arbeitsreichen Tag hatten auch viele Kliniken getroffen. Zu keiner anderen Zeit im Jahr passierten so viele schwere Fahrradunfälle und so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss wie an Christi Himmelfahrt, hatten die Asklepios-Kliniken im Vorfeld mitgeteilt.

