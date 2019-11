Stand: 04.11.2019 12:12 Uhr

VW fertigt Elektroauto ID.3 jetzt in Serie

Volkswagen hat mit dem Bau seines ersten rein elektrischen Serienmodells begonnen. Vorstandschef Herbert Diess eröffnete am Montag im Werk Zwickau die Produktionslinie für den ID.3. "Es ist keine Frage mehr, ob sich das Elektroauto durchsetzt", sagte Diess, "sondern wie schnell und in welcher Region der Welt zuerst." Der ID.3 ist das erste Modell einer neuen Generation von Fahrzeugen, die Volkswagen im Zuge seiner Elektro-Offensive auf den Markt bringt. Einzelne Bauteile kommen aus Niedersachsen, aus Salzgitter sollen künftig Batteriezellen geliefert werden. Bereits im kommenden Jahr will der Wolfsburger Autobauer in Zwickau rund 100.000 Elektrofahrzeuge fertigen.

ID.3 soll sich bei Käfer und Golf einreihen

VW investiert mehrere Milliarden Euro in den Wandel vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben. Beim jüngst vorgestellten Golf 8 - dem zweiten derzeitigen Großprojekt - kommen keine reinen Elektromotoren, sondern Hybridvarianten zum Einsatz. Der Autobauer hofft, dass der ID.3 ein ähnlicher Kassenschlager wird wie die Modelle Käfer und Golf.

Am Abend Autogipfel mit Weil im Kanzleramt

Der Wandel in der Autoindustrie ist am Abend auch Thema in Berlin. Angela Merkel trifft sich im Kanzleramt mit mehreren Bundesministern, Ministerpräsidenten von "Autoländern" wie Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) und den Spitzen von Union und SPD. Erwartet werden auch die Chefs des Autoverbandes VDA, von Autoherstellern, Zulieferern und Gewerkschaften. Ein Thema ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Merkel hatte kürzlich das Ziel der Bundesregierung bekräftigt, bis 2030 eine Million Ladepunkte zu schaffen.

