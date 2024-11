VW-Krise: Ministerin Hamburg fordert Lösung ohne Werksschließungen Stand: 02.11.2024 18:51 Uhr Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin Hamburg (Grüne) ist der Ansicht, dass der VW-Vorstand die Krise des Autobauers selbst verschärft hat. Sie erwarte, dass der Konzern ohne Werksschließungen auskommt.

Es sei äußerst unglücklich gewesen, in der Debatte als Erstes die Beschäftigungsgarantie in Frage zu stellen, sagte Julia Willie Hamburg bei der Landesdelegiertenkonferenz der niedersächsischen Grünen in Gifhorn am Samstag. Das habe viele Menschen in Unsicherheit und in Ängste versetzt. "Das war unnötig", sagte die Kultusministerin. Sie hat einen der beiden Sitze des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat des VW-Konzerns.

Andere Lösungen als Werksschließungen nötig

Der VW-Konzern habe aber die Zeichen der Zeit erkannt, so Hamburg. Es müsse eine schnelle Lösung geben, die VW wieder zu seiner Stärke verhelfe. Die niedersächsische Landesregierung erwarte allerdings, dass das ohne Werksschließungen und den Abbau relevanter Infrastruktur möglich ist.

