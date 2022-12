VW-Hauptversammlung entscheidet über Porsche-Dividende Stand: 16.12.2022 09:04 Uhr Bei der außerordentlichen Hauptversammlung gibt es nur ein Thema: die Zahlung der Dividenden. Die Summe sei zu hoch, kritisieren die einen. Die anderen wollen sie erst 2023 statt noch 2022 auszahlen.

Den Börsengang der VW-Tochter Porsche Ende September gilt als Erfolg. 9,1 Milliarden Euro hat er in die Kassen des Wolfsburger Konzerns gespült. Damit soll investiert werden - in Elektromobilität, Software und Vernetzungstechnik. Bei dem Treffen heute in Berlin sollen die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen den bereits laufenden Handel mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien rückwirkend absegnen.

VIDEO: Porsche legt ordentlichen Börsenstart hin (1 Min)

Sonderdividende als Streitpunkt

Neben dieser Formalie soll es eine Entscheidung über die Höhe und den Auszahlungszeitpunkt einer Sonderdividende gehen. Doch da sind die Ansichten verschieden. Der Konzern hatte eine Sonderausschüttung von 19,06 Euro pro Aktie empfohlen. Die Betriebsräte hatten zudem Extra-Prämien für die Beschäftigten ausgehandelt. Als Aktionärsvertreterin hatte sich die Sparkassen-Tochter Deka überraschend gegen die geplante Höhe der Sonderausschüttung ausgesprochen. Viel mehr müsse in den weiteren Umbau in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung investiert werden.

Auszahlung 2022 oder 2023?

Streit gibt es auch um den Termin: Die Sonderdividende kann entweder noch in diesem Jahr oder erst zu Beginn des kommenden Jahres ausgezahlt werden. Während die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger auf eine Auszahlung in diesem Jahr pocht, will das Land Niedersachsen als Großaktionär auf eine Auszahlung erst im Januar bestehen. "Es wurde relativ früh Einvernehmen zwischen allen Beteiligten erzielt, dass die Dividende Anfang des Jahres ausgezahlt werden soll", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

