Urteil in Verden erwartet: Mann soll Ex-Freundin getötet haben Stand: 06.03.2023 12:23 Uhr In dem Mordprozess gegen einen 35-Jährigen vor dem Landgericht Verden wird heute das Urteil erwartet. Der Mann gab bereits zu, auf seine ehemalige Lebensgefährtin in Bad Fallingbostel eingestochen zu haben.

Vor Gericht sagte er aus, nicht gesehen zu haben, wie schwer er seine Ex-Freundin verletzt habe. Diese habe ihm zuvor Pfefferspray in die Augen gesprüht. Die Frau habe ihn geschlagen und gedemütigt, so der Angeklagte. Töten wollte er sie eignen Angaben zufolge nicht. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte im August 2022 insgesamt zwanzigmal auf seine Ex-Freundin eingestochen haben - vor den Augen des gemeinsamen zweijährigen Sohnes. Demnach hatte er sich zuvor ein Messer mit Klebeband an die Hand gebunden. Vor der Attacke soll der Angeklagte die Frau laut Staatsanwaltschaft beobachtet haben.

VIDEO: Bad Fallingbostel: Tote Frau auf Gehweg gefunden (23.08.2022) (1 Min)

Mann könnte zu lebenslanger Haft verurteilt werden

Polizistinnen und Polizisten hatten den Beschuldigten kurz nach der Tat festgenommen. Der zweijährige Sohn wurde laut Staatsanwaltschaft von anderen Familienmitgliedern aufgenommen. Sollte der Mann wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.03.2023 | 09:30 Uhr