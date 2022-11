Urteil im Corona-Impfskandal von Schortens erwartet Stand: 30.11.2022 08:43 Uhr Heute soll vor dem Landgericht Oldenburg das Urteil im Impfskandal von Schortens in Friesland fallen. Angeklagt ist eine 39-Jährige. Sie soll Kochsalzlösung statt eines Impfstoffs verabreicht haben.

Damals mussten sich mehr als 8.000 Personen erneut impfen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Körperverletzung in 15 Fällen vor. Sie soll im April vergangenen Jahres in dem Impfzentrum 15 Spritzen entweder nur mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Impfstoff so stark verdünnt haben, dass dieser nicht mehr wirkte. Die Spritzen wurden von anderen Beschäftigten verwendet. Der Anwalt der Angeklagten hatte argumentiert, dass nicht mehr nachgewiesen werden konnte, ob die Kochsalzlösungen überhaupt gespritzt wurden.

Es drohen bis zu fünf Jahre Haft

Die Angeklagte hatte zum Prozessauftakt ausgesagt, ihr sei eine Ampulle mit Impfstoff heruntergefallen und zerbrochen. Um das Missgeschick zu vertuschen, habe sie sechs unwirksame Spritzen aufgezogen. Dem Gerichtssprecher zufolge drohen der Frau im Falle eines Schuldspruchs eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft. Als ausschlaggebend für das Strafmaß gilt das Motiv.

