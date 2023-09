Urteil gegen mutmaßliche IS-Kämpferin aus Salzgitter erwartet Stand: 01.09.2023 08:02 Uhr Im Prozess gegen eine 34-Jährige wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) soll heute ein Urteil fallen. Vor dem Oberlandesgericht Celle hatte sie Vorwürfe eingeräumt.

Die Anklage wirft der Frau aus Salzgitter vor, 2015 mit ihrem Ehemann nach Syrien gereist zu sein und sich dort dem IS angeschlossen zu haben. Sie soll einem Frauen-Bataillon beigetreten sein, sich zu Selbstmordattentaten bereit erklärt haben und Schießtrainings absolviert haben. Auch wird ihr vorgeworfen, sich an Anschlagsplänen auf ein Musikfestival in Hildesheim beteiligt zu haben. Zu dem Anschlag kam es nicht, weil die dafür ausgewählten IS-Kämpfer nicht ausreisen konnten.

Freiheitsstrafe von neun Jahren beantragt

Der Prozess gegen die 34-Jährige läuft seit April. Der Generalbundesanwalt habe eine Freiheitsstrafe von neun Jahren beantragt, so ein Sprecher des Oberlandesgerichts. Die Verteidigung hingegen plädierte laut Sprecher für eine Strafe von "nicht mehr als drei bis vier Jahren".

