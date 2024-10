Urteil: Private Samenspender müssen für Adoption bekannt sein

Stand: 09.10.2024 17:02 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Rechte von Samenspendern in Adoptionsverfahren gestärkt. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss sind diese an dem Verfahren zu beteiligen.