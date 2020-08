Stand: 14.08.2020 09:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Urlauber können Corona-Test jetzt selbst buchen

In Niedersachsen sollen Reiserückkehrer einfacher einen Termin in einem Corona-Testzentrum erhalten. Bislang mussten sie den Umweg über ihren Hausarzt gehen, der für sie einen Termin in einem der neun regionalen Testzentren organisieren musste. Künftig soll die Terminvergabe direkt über ein neues Onlineportal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich sein. Dort können sich Urlaubsrückkehrer ab heute Nachmittag selbst einen Termin buchen. Zusätzlich bekommen sie dann auch einen Zugangscode, mit dem sie in der Regel nach 24 Stunden ihr Testergebnis abrufen können.

Corona Kompakt: Testergebnisse bald digital Niedersachsen 18.00 - 13.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Annicka Erdmann Niedersachsens Corona-Testzentren sollen bald ihre Ergebnisse digital zur Verfügung stellen. Dadurch könnten Fehler wie aktuell in Bayern vermieden werden. Mehr dazu bei Corona Kompakt.







Gesundheitsamt erfährt weiter von positiven Fällen

Wird eine Person positiv auf Corona getestet, muss das jeweilige Labor aber auch weiterhin das Ergebnis an das zuständige Gesundheitsamt melden. Mit dem neuen System sollten Fehler beim Erfassen von persönlichen Daten wie in Bayern vermieden werden, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Dieses neue elektronische Verfahren gilt aber nur für Urlaubsrückkehrer. Alle anderen müssen ihre Termine im Testzentrum weiter über den Hausarzt organisieren.

