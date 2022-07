Urlaub, Krankheit, Corona: Viele Busse und Züge fallen aus Stand: 09.07.2022 10:47 Uhr Pendler und Reisende in Niedersachsen müssen sich zurzeit auf zahlreiche ausfallende Bus- und Bahnverbindungen einstellen. Viele Fahrerinnen und Fahrer sind im Urlaub, andere krank oder in Quarantäne.

Besonders betroffen ist die Stadt Göttingen. Bei den Göttinger Verkehrsbetrieben gibt es zurzeit laut einer Sprecherin einen hohen Krankenstand. Drei Buslinien werden bis auf Weiteres komplett gestrichen, andere nur eingeschränkt bedient. Auch das Eisenbahnunternehmen Metronom meldet viele Ausfälle beim Personal - bedingt durch Corona. Allein am Freitag fielen dadurch nach Angaben des Unternehmens rund 60 Verbindungen aus. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Lage angespannt. Erst Mitte kommender Woche rechnet das Unternehmen mit einer Entspannung der Situation, "da dann etliche Kollegen und Kolleginnen aus der Quarantäne zurückkehren", sagte eine Sprecherin.

Landkreis Hameln-Pyrmont: Busse fallen kurzfristig aus

Auch beim hessischen Zugbetreiber Cantus gab es zuletzt nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbunds Zugausfälle auf der Strecke zwischen Kassel und Göttingen. Im Landkreis Hameln-Pyrmont ist der Busverkehr betroffen. Dort fielen nach Angaben einer Sprecherin der örtlichen Verkehrsgesellschaft zuletzt immer wieder kurzfristig Fahrten aus. Bei einigen Linien wurden nun einzelne Abfahrten gestrichen oder der Takt vergrößert. Der Grund für die Ausfälle ist genau wie andernorts: Urlaub, Krankheit oder Corona-Quarantäne.

Besserung bei rückläufigen Corona-Zahlen in Sicht

Ausfälle bei einzelnen Linien und Fahrten gibt es auch im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig. Laut einer Sprecherin sind aber insgesamt nur wenige Linien betroffen - und das auch nicht täglich. Die Lage werde sich unter anderem dann verbessern, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder zurückgehen, so die Sprecherin.

Manche Betriebe haben keine Probleme

Allerdings ist die Lage nicht überall in Niedersachsen so angespannt. "Probleme dieser Art haben wir derzeit nicht", heißt es derzeit bei Regiobus Hannover. Auch beim Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen gibt es zurzeit zumindest bei den Regionalbuslinien in den Landkreisen Göttingen, Northeim und Holzminden noch keine Ausfälle.

