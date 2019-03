Stand: 23.03.2019 14:49 Uhr

Urheberrechtsreform: Proteste in Niedersachsen

In ganz Europa gibt es heute Demonstrationen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU. An dem Protest haben sich auch in Niedersachsen Tausende Menschen beteiligt. Zu der Demo in Hannover kamen laut Polizei deutlich mehr Menschen als erwartet. Anstatt der ursprünglich angemeldeten 500 Menschen zählten die Beamten am Ende mehr als 3.000 Teilnehmer - unter ihnen vor allem Studenten und Schüler. Die Initiative "Save the Internet" hatte gemeinsam mit der Piratenpartei sowie Bürgerrechts- und Internetorganisationen bundesweit zum Protest aufgerufen.

Kritik an geplanten Uploadfiltern

Auf Plakaten kritisierten viele die geplanten Uploadfilter. Diese Programme sollen bereits beim Hochladen von Bildern, Videos oder Texten ins Internet automatisch erkennen, ob diese gegen das Urheberrecht verstoßen. Die Protestierenden sehen darin einen schweren Eingriff in die Meinungsfreiheit. Uploadfilter würden weder Satire noch Zitate als solche erkennen und Beiträge zensieren, heißt es von den Kritikern.

Videos 06:09 ZAPP Upload-Filter: Meinungsfreiheit in Gefahr? ZAPP Ein neues Urheberrecht steht in der EU zur Abstimmung an, es birgt viele Risiken. Julia Reda ist dagegen, befürchtet bei der Umsetzung einen "größeren Aufschrei als bei der DSGVO". Video (06:09 min)

Hunderte Teilnehmer in Göttingen, Osnabrück und Oldenburg

In Göttingen beteiligen sich etwa 200 Menschen an einer Demonstration gegen das neue EU-Urheberrecht. Weitere Proteste mit Hunderten Teilnehmern gibt es heute auch in Osnabrück und Oldenburg. Das EU-Parlament will die Reform in der kommenden Woche verabschieden. Befürworter sehen in dem Regelwerk einen verbesserten Schutz von geistigem Eigentum.

Streit um Artikel 13

Der Hintergrund: Künftig sollen Plattformen haften, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte hochladen, etwa Bilder, Musik oder Texte. So will es der umstrittene Artikel 13 der Reform, um den es im Kern bei den Protesten geht. Weil aber Menschen die gigantischen Datenmengen nicht kontrollieren könnten, müssten Algorithmen, virtuelle Roboter, den Job erledigen. Diese Uploadfilter erkennen dann geschütztes Material und verhindern die Veröffentlichung.

