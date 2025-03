"Unzensiert": Das sind die besten Schülerzeitungen Niedersachsens Stand: 06.03.2025 14:33 Uhr Die Junge Presse Niedersachsen hat die besten Schülerzeitungen des Landes ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Hannover war auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dabei.

Eine Jury aus Profi- und Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten hat die besten Schülerzeitungen Niedersachsens ausgewählt. Bei der Preisverleihung in Hannover gingen die Preise an Grund-, Förder-, Realschulen und Gymnasien. Die besten Grundschul-Zeitungen zeichnete Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil aus. Der "Unzensiert"-Wettbewerb ehrt herausragende journalistische Arbeiten an Schulen. Die Gewinner werden in verschiedenen Schulformen prämiert. Die besten drei Redaktionen jeder Schulform werden mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet.

Diese Schulen in Niedersachsen haben die besten Schülerzeitungen

Grundschulen:



Astrid-Lindgren-Express, Astrid-Lindgren-Schule, Achim Schülerexpress Online, Grundschule Nienstädt Schulflieger, Grundschule im Roten Felde, Lüneburg

Förderschulen:



Monte News, Montessori-Schule, Osnabrück Newshunter, Wilhem-Busch-Schule, Bramsche Dein Ernst?!, Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Hannover

Realschulen:



Aber Hallo!, OBS 1 Nordenham Schüler machen Zeitung, Realschule Vechelde Lise Online Unterwegs (LOU), Lise-Meitner-Schule Stuhr

Gymnasien:



denker, Grotefend-Gymnasium Münden Die Ellipse, Johannes-Keppler-Gymnasium Garbsen Die Giraffe, Gymnasium am Wall, Verden

Gewinner qualifizieren sich für das Bundesfinale

Die Sieger des Wettbewerbs werden am Schülerzeitungswettbewerb der Länder teilnehmen. Das Bundesfinale findet in Berlin statt, wo die besten Schülerzeitungen Deutschlands geehrt werden. Der Wettbewerb bietet jungen Medienschaffenden eine Plattform, um ihre journalistischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich zu vernetzen. Die Teilnahme soll dazu beitragen, journalistisches Engagement und Meinungsfreiheit an Schulen zu fördern.

Organisiert wird der Wettbewerb von der Jungen Presse Niedersachsen (JPN) in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Medien, Politik und Gesellschaft. Die Jury besteht je zur Hälfte aus professionellen Journalistinnen und Journalisten sowie Jugendmedienmachern der Jungen Presse Niedersachsen, der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil und ist eine Kooperation mit der Julius Rodenberg Stiftung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Journalismus