Unwetterwarnung für das südwestliche Niedersachsen Stand: 30.06.2022 21:42 Uhr In der Nacht zum Freitag nähert sich von der Nordsee und Elbe her eine Kaltfront. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es zu Unwettern kommen. Betroffen ist der Südwesten Niedersachsens.

Laut DWD sind mit Übergreifen der Kaltfront von der Ems her vermehrt starke Gewitter wahrscheinlich. Dabei besteht Gefahr von teils schweren Sturmböen um 95 km/h. Auch kann es zu Hagel und Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter kommen. Örtlich bestehe Unwettergefahr durch heftigen Starkregen mit Mengen um 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Am Freitag soll die Front langsam nach Osten abziehen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2022 | 20:00 Uhr